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В Несвижском районе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей

01.10.2019 — Новости Культуры | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Несвижском районе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей. Этот осенний день — напоминание о том, что нужно с пониманием относиться к старшему поколению, от которого мы наследуем богатый опыт и мудрость жизни.

Поздравления в эти дни на предприятиях и в организациях принимают ветераны труда, в учреждениях работают выставки мастеров народного творчества, подводятся итоги конкурсов среди людей пожилого возраста. Артисты района дарят им свои лучшие песни.

30 сентября, накануне Международного дня пожилых людей, с благотворительной акцией в отделении обеспечения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» побывали работники Несвижского завода медицинских препаратов. Председатель первичной организации Белорусского Общества Красного Креста этого предприятия Олеся Губарь вместе с волонтерами Натальей Жданко и Сергеем Сайкевичем передали подарки, собранные коллективом открытого акционерного общества, проживающим отделения. Вручив пакеты со сладостями и предметами первой необходимости, волонтеры предприятия поздравили их с праздником и также подарили специально подготовленные открытки с пожеланиями здоровья и долголетия.

В Несвижском районе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей

Подарки от коллектива ОАО «Несвижский завод
медицинских препаратов» одной из жительниц отделения обеспечения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов НРТЦСОН
вручает Олеся Губарь, председатель
первичной организации БОКК предприятия

— Наш коллектив ежегодно принимает участие в осенней благотворительной кампании, — подчеркнула О.О. Губарь. И продолжила: — Рады, что можем оказать помощь тем, кто в силу разных обстоятельств и причин оказался в сложной жизненной ситуации. Наша благотворительная акция — маленькая часть внимания всей общественности к проблемам людей пожилого возраста. Ее цель — улучшить качество жизни взрослых людей, порадовать их. И, поверьте, очень приятно всегда слышать, когда в адрес нашего руководства и всего трудового коллектива от людей пожилого возраста — бабушек и дедушек — звучат скромные слова благодарности.

В Несвижском районе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей

Сергей Сайкевич разгружает подарки коллектива НЗМП

В Несвижском районе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей

В Несвижском районе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей

В Несвижском районе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей

В Несвижском районе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей

Олеся Губарь и Наталья Жданко поздравляют с праздником проживающих и передают им подарки от коллектива Несвижского завода медицинских препаратов

В Несвижском районе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей

В Несвижском районе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей

Момент выступления ансамбля песни «Элегия»

В Несвижском районе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей

В Несвижском районе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей

Заведующий отделением обеспечения дневного пребывания для граждан пожилого возраста НРТЦСОН Наталья Дигмунтович во время проведения акции «День добра и уважения»

В Несвижском районе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей

В Несвижском районе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей

Концерт в одной из жилых комнат отделения

 

В этот день музыкальное поздравление людям заслуженного возраста адресовал и ансамбль песни «Элегия».

— К  выступлению готовились с особым волнением, — отметила  руководитель ансамбля Тамара Михайловна Пригун. — В этом учреждении мы не впервые. Очень рады новой встрече, так как здесь прекрасные слушатели. Сегодня для них прозвучали белорусские, русские и украинские песни. Хочется отметить, что мы всегда с удовольствием встречаемся с людьми почтенного возраста. И каждый раз артисты замечают, что зритель здесь — самый благодарный.

Одним из трогательных моментов встречи с проживающими отделения обеспечения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов Несвижского районного территориального центра социального обслуживания населения стало вручение подарков, подготовленных волонтерами отделения обеспечения дневного пребывания для граждан пожилого возраста. Заведующий отделением Наталья Дигмунтович в рамках акции «День добра и уважения» вместе с участниками ансамбля песни «Элегия» угостили проживающих кондитерскими изделиями и подарили им вязаные носки и тапочки, которые будут напоминанием о встрече и согреют в ненастные осенние дни.

В завершение поздравительной программы волонтеры ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» вручили безвозмездную помощь от предприятия заведующему отделением Светлане Веремейчик. А концертная программа ансамбля песни «Элегия» продолжилась в жилых комнатах отделения, где растроганные песнями и поздравлениями проживающие от души благодарили за внимание, приглашая вновь приехать к ним в гости.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.

 


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  В Несвижском районе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей. Этот осенний день — напоминание о том, что нужно
 
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