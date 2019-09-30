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На башне Старого замка в Гродно появятся портреты князей ВКЛ, польских королей и римских императоров

01.10.2019 17:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Въездную башню Старого королевского замка в Гродно украсят портретами исторических персон, гербами и узорами. Над декором сейчас трудится группа минских художников-монументалистов, сообщает телеканал СТВ.


Скриншот из сюжета телеканала СТВ

Роспись выполняют в технике сграффито — это резьба по сырой штукатурке. Такой способ известен еще со времен Средневековья. Работа сложная и кропотливая: надо аккуратно слоями выложить цветную штукатурку и с ювелирной точностью, пока не застыл материал, вырезать объемные изображения и орнамент — и все это на высоте около 14 метров.

Художники сейчас трудятся над 14 портретами римских императоров, королей польских и великих князей литовских — за основу взяты исторические сведения. Башню также украсят львы, грифоны, цветочные и фруктовые гирлянды.


Скриншот из сюжета телеканала СТВ

— Внизу и по стенам также будет выполнено много орнаментов. Входная композиция — там будут использоваться две сцены — это въезд в Иерусалим и въезд в Гродно. Здесь будет около 300 квадратов сграффито. Все, конечно, в этом году вряд ли мы успеем, поэтому работы будут перенесены еще и на весну, — рассказал председатель монументальной секции Белорусского союза художников Василий Зенько.

Масштабная реконструкция Старого замка продолжается с 2017 года. За основу проекта взята единственная сохранившаяся гравюра с изображением замка 16 века. В планах — до конца года завершить возведение башни и каменицы, вставить окна и приступить к внутренней отделке. Сейчас идет сборка каркаса купола въездной башни. В скором времени его начнут покрывать медью.

Напомним, реконструкция Старого замка в Гродно с самого начала вызывала много споров в научных кругах. Процессом заинтересовались в свое время в польском сейме.

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Теги: Гродно
 
 
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Здесь появятся 14 портретов римских императоров, королей польских и великих князей литовских. И это не считая других изображений.
 
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