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Ламповый фотофакт. Смотрите, как выглядит осенний Брест с высоты
01.10.2019 19:48 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Видеограф Василий Васильевич пролетел своим квадрокоптером над весенним Брестом. Фотографии он
На снимках запечатлены центр и микрорайоны. Осень раскрасила весь город в желто-красные тона.
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Осень прекрасна! Хватит хандрить.
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