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Ламповый фотофакт. Смотрите, как выглядит осенний Брест с высоты

01.10.2019 19:48 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Видеограф Василий Васильевич пролетел своим квадрокоптером над весенним Брестом. Фотографии он разместил в соцсетях.


На снимках запечатлены центр и микрорайоны. Осень раскрасила весь город в желто-красные тона.






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Теги: Брест
 
 
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