Меган Маркл подала в суд на британский таблоид Mail on Sunday

Источник материала: Tut.by

Герцогиня Сассекская Меган подала иск против британской газеты Mail on Sunday. Она считает, что газета незаконно опубликовала ее письмо.



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Принц Гарри заявил, что пойти на эти меры его супругу вынудила «непрекращающаяся пропаганда».

«Я потерял мать, и сейчас я наблюдаю, как моя жена становится жертвой все тех же влиятельных сил», — заявил Гарри, имея ввиду свою покойную мать, принцессу Диану.

Адвокаты герцогини утверждают, что статьи Mail on Sunday не соответствуют действительности и унижают личное достоинство Меган Маркл.

В феврале газета опубликовала рукописное письмо Меган отцу, написанное вскоре после ее свадьбы с Гарри.

Юристы герцогини подали иск в Высокий суд Лондона против газеты и медиакомпании, которой она принадлежит. Они обвиняют издание в неправомерном использовании частной информации, нарушении авторских прав и закона о защите персональных данных, принятого в 2018 году.

Представитель Mail on Sunday заявил, что газета считает свою статью соответствующей всем стандартам и будет защищаться в суде.

Заявление принца Гарри в связи с подачей иска опубликовано на официальном сайте герцога и герцогини Сассекских.

Гарри пишет, что он и его жена верят в свободу прессы и считают ее «краеугольным камнем демократии».

«К сожалению, моя жена с недавних спор стала жертвой британских таблоидов», — добавляет он.

«Безжалостная кампания набирала обороты в течение последнего года, во время ее беременности и заботы о нашем новорожденном сыне».

Принц вспоминает свою мать Диану, принцессу Уэльскую, и пишет, что его «самый большой страх — что история повторяется».