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Умер композитор Гия Канчели, автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза»

02.10.2019 09:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Грузинский композитор, народный артист СССР Гия Канчели скончался на 85-м году жизни, сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на членов семьи композитора.


Гия Канчели. Фото: wikipedia.org

Гия Канчели родился в 1935 году в Тбилиси. Закончил музыкальную школу и геологический факультет Тбилисского университета и лишь затем поступил в консерваторию.

С 1991 года жил в Берлине и немецком Антверпене (по приглашению Королевского филармонического оркестра Фландрии).

Видео: Artem Larionov

Канчели получил наибольшую популярность как автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза», «Не горюй», «Паспорт», которые снял Георгий Данелия. Среди его работ — музыка к фильму «Круглянский мост», который сняли в 1990 году на «Беларусьфильме» по одноименному произведению Василя Быкова.

Также Канчели являлся автором семи симфоний, оперы «Музыка для живых» и ряда произведений для хора.

 
 
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Грузинский композитор, народный артист СССР Гия Канчели скончался на 85-м году жизни
 
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