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Дуэйн «Скала» Джонсон поздравил фанатку с 100-летним юбилеем. Посмотрите, как она обрадовалась
02.10.2019 22:14 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Американке Мэри Гровер 1 октября исполнилось 100 лет. С днем рождения ее
Такой подарок Мэри Гровер получила благодаря лучшей подруге своей внучки Джейми Клингер. Та знала, что Гровер стала поклонницей Джонсона больше 20 лет назад и что ее порадует поздравление от любимого актера. Клингер решила связаться с Джонсоном через общих знакомых. В конце сентября она
В своем твите Клингер отметила Джонсона, и он внезапно ответил! Актер согласился записать видео с поздравлением для Мэри Гровер. Именинница увидела ролик 1 октября, а уже на следующий день Клингер опубликовала его в твиттере. Посмотрите, как Гровер обрадовалась подарку!
Видео
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Видео перепостил Дуэйн Джонсон. Он снова поздравил поклонницу с юбилеем и признался, что «подобные случаи - лучшая сторона популярности».
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