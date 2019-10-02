Армен Джигарханян: семь необычных ролей

Источник материала: Tut.by

Вряд ли в истории советского и российского кинематографа и театра есть актер, сыгравший большее количество ролей. Добавим сюда еще участие в радиоспектаклях и озвучивание мультфильмов, бархатный, с хрипотцой голос, узнаваемую улыбку, легкую сутулость. Все это об Армене Джигарханяне.





Он умеет мастерски перевоплощаться. Ему подвластно все: и глубокие лирические персонажи, и комедийные, и роли криминальных авторитетов. Стильный, яркий, узнаваемый Джигарханян играет легко, органично вписываясь в любой образ.

Карьера актера началась для Джигарханяна с небольшой роли в картине 1959 года «Обвал», где актер сыграл роль молодого рабочего Акопа.

В день рождения Армена Джигарханяна мы хотим рассказать о семи самых необычных, на наш взгляд, его ролях.

Артем Манвелян





Спустя семь лет после дебюта Джигарханяна в «Обвале» по СССР прогремела драма «Здравствуй, это я». Ее посмотрели более 10 миллионов зрителей по всей стране.

Джигарханян сыграл в ней молодого талантливого физика Артема Манвеляна, который в годы Великой Отечественной войны теряет свою любимую женщину — она погибает на фронте. Картина пронизана грустью, воспоминаниями о прошлом.

В 1966 году фильм принимал участие в конкурсной программе Каннского кинофестиваля.

Штабс-капитан Петр Сергеевич Овечкин





Об этой роли Джигарханяна знают практически все, но умолчать о ней невозможно. Бездна отрицательного обаяния и зловещая ярость стали неотъемлемыми качествами этого персонажа.

Штабс-капитан Овечкин в «Новых приключениях неуловимых» и «Короне российской империи» был, пожалуй, самый опасным противником мстителей и вполне достойным соперником.

Д’Артаньян





Об этой роли Армена Джигарханяна мало кто знает. Телевизионный фильм «Двадцать лет спустя» был снят в 1971 году. Примечательно, что роль Арамиса в этой ленте сыграл Вениамин Смехов, который несколько лет спустя появился в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Три мушкетера» уже в роли Атоса, а роль виконта де Бражелона досталась Игорю Старыгину, сыгравшему у того же Юнгвальд-Хилькевича роль Арамиса.

Телеспектакль был снят на видеомагнитофонную пленку и, скорее всего, не сохранился. Но информация о нем есть в журнале «Телевидение и радиовещание» за 1971 год.

Вот что писал об этой роли Джигарханяна Вениамин Смехов в своей книге «Театр моей памяти»: «Вот кто мне запомнился на съемках — Армен Джигарханян. Всй у него было готово, все тщательно отработано дома, а на съемку являлся с лучезарной улыбкой простака, ждущего указаний. И партнеров подкупал братской нежностью, и режиссера предельно уважал, но только прозвучит: „Внимание! Съемка!“ — преображался в солдата-трудягу, помудревшего и помрачневшего д’Артаньяна. И все его широкие улыбки исчезали с лица, будто их и не было никогда».

Судья Кригс





Гротескный и хитрющий — таким предстает в комедии Виктора Титова «Здравствуйте, я ваша тетя» опекун зефирно-воздушных Энни и Бетти судья Кригс. Армен Джигарханян сыграл совершенно анекдотичного персонажа, полную противоположность романтичному вояке полковнику Френсису Чеснею в исполнении Михаила Козакова.

Зрителям запомнился стильный полосатый костюм Кригса — вполне в духе изображенной в фильме эпохи: 20-е годы ХХ века, его вызывающе торчащие вверх усы и крылатые фразочки: «Она любит выпить… Этим надо воспользоваться!», «Всемирно известная миллионерша! Жениться на ней — мечта моего детства», «Мерзавец! Назвать даму сэром!»

Горбун Карп





Страшный человек, главный отрицательный персонаж эпопеи «Место встречи изменить нельзя». Пожалуй, этот герой — самый главный злодей за всю киношную карьеру актера. Был и еще один, но о нем позже.

Армен Джигарханян при создании образа Горбатого не позволял себе лишних эмоций, его персонаж разговаривает глухо, сухо и скупо, усугубляя напряжение кадра.

У Горбатого мало реплик в фильме. Но почти все они запоминающиеся: «Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем», «Есть у нас сомнение, что ты, мил-человек, стукачок!», «Дурилка картонная, обмануть хотел», «Кабаки и бабы доведут до цугундера», «На святое дело идём — друга из беды выручать».

Джон Сильвер





Еще один злодей Джигарханяна — одноногий пират Джон Сильвер из анимационного фильма «Остров сокровищ». Джигарханян даже один раз появляется в кадре, в финальных титрах.

Сильвер очень похож на того, кто его озвучивал — и походкой, и мимикой.

«И тогда те, кто останется в живых, позавидуют мертвым», — мрачно предупреждает Сильвер голосом Джигарханяна, и зритель непроизвольно ежится: потому что и правда страшно.

Волк





В 1982 году Джигарханян озвучил одного из главных персонажей мультфильма «Жил-был пес», того самого Волка, который «щас споет». Обаятельный, немного недотепистый, повидавший жизнь и испытавший одиночество — Волк наконец находит себе друга и выгодного партнера. С помощью Волка Пёс получает возможность вернуться в теплый и безопасный дом хозяев, а в благодарность даёт новому другу наесться от пуза.

«Ты заходи, если что!» — резюмирует Волк в конце мультика и, проломив плетень, уходит в темную зимнюю ночь.

В своих интервью режиссер мультфильма Эдуард Назаров рассказывал, что сначала Волк был нарисован по-другому. Однако при озвучивании оказалось, что персонаж не подходит к голосу актера, поэтому Волка перерисовали, и он стал напоминать одновременно и Горбатого из фильма «Место встречи изменить нельзя», и самого Джигарханяна.