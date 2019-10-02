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Карнавал в Бресте, полумарафон в Минске и самые большие грузовики в мире. Лучшие фото сентября

03.10.2019 18:43 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

80-летняя годовщина присоединения Западной Беларуси, закрытие мотосезона, цирковой фестиваль, самый массовый полумарафон, дикие лошади в Налибокской пуще, соревнования лучших легкоатлетов Европы и США и день открытых дверей на БЕЛАЗе. Это лишь небольшая часть новостей, которые попали в объектив фотослужбы TUT.BY в сентябре.

Мы сфотографировали полеты флайбордистов над Свислочью, искали подземный ход в Коссово, праздновали тысячелетие Бреста и побывали на концерте «Океан Эльзи». Переменчивый на погоду октябрь принес дожди и непогоду, а это хороший повод, сидя в тепле с чашкой какао, вспомнить, что радовало и волновало нас в первый месяц осени.


Флайбордисты летают в акватории Свислочи во время празднования 952-летия Минска 14 сентября 2019 года.
Фото: Сергей Балай, TUT.BY Весь материал

Участницы музыкального карнавала во время шествия, посвященного тысячелетию Бреста, 7 сентября 2019 года. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY Весь материал

Музыканты и участники народного праздника «Багач» отмечают завершение сбора урожая. Молодеченский район, деревня Вязынка, 29 сентября 2019 года. Фото: Сергей Балай, TUT.BY Весь материал

Одна из самых пожилых жительниц деревни Свериново Столбцовского района показывает фото своего мужа, который служил в польской армии до того момента, когда Западная Беларусь не стала частью СССР. В рамках проекта «1939. Беларусь: Восток/Запад» журналисты TUT.BY собрали истории простых белорусов, которых сначала разъединили границей, а потом попытались объединить в одной стране. Столбцовский район, деревня Свериново, 13 сентября 2019 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал

Елизавета и Тимофей, дети олимпийской чемпионки в лыжной акробатике Аллы Цупер и ее супруга Евгения Гусарова, во время открытия спортивного центра для детей в Каменной Горке. Минск, Беларусь, 13 сентября 2019 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал

Лидер украинской руппы «Океан Эльзи» Святослав Вакарчук собрал полную «Минск-Арену» со своим концертом. Чтобы выступить в Минске, музыканту пришлось «прогулять» заседание Верховной рады Украины. Минск, Беларусь, 21 сентября 2019 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал

Идеальная геометрия площади Бангалор с высоты. Посмотреть на минск из корзины воздушного шара фотографу TUT.BY удалось во время полета, организованного компанией «Аэротур-Баллунс» в преддверии Дня города. Минск, Беларусь, 14 сентября 2019 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал

Студентка четвертого курса Института теологии Мария пришла к Богу в 15 лет. Сейчас она работает в Христианском образовательном центре имени святых Мефодия и Кирилла. Здесь девушка занимается организацией международных конференций. В будущем планирует поступить в магистратуру. Минск, Беларусь, 19 сентября 2019 года. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY Весь материал

Участник Минского полумарафона-2019 стартует на самой длинной дистанций в 21 километр. Минск, Беларусь, 15 сентября 2019 года. Фото: Сергей Балай, TUT.BY Весь материал

Отец Георгий освящает классы во время линейки, посвященной началу учебного года, в Столбцовской школе № 2, где в прошлом году произошла трагедия. Минская область, город Столбцы, 2 сентября 2019 года. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY Весь материал

Девушка рассматривает мотоциклы байкеров, участников фестиваля H.O.G. Rally Minsk 2019. Минск, Беларусь, 14 сентября 2019 года. Фото: Сергей Балай, TUT.BY Весь материал

Посетители делают фото на фоне карьерного самосвала БЕЛАЗ во время Дня открытых дверей, которые прошли на предприятии в Жодино 28 сентября 2019 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал

Самый массовый забег Минского полумарафона-2019 на дистанцию 5 километров собрал около 25 тысяч участников. По словам организаторов, когда последние бегуны пробегали стартовую черту, первые заканчивали забег. Минск, Беларусь, 15 сентября 2019 года. Фото: Сергей Балай, TUT.BY Весь материал

Клоуны выступают со своей программой во время Второго минского международного фестиваля циркового искусства, который прошел в Белгосцирке 19−22 сентября 2019 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал

Девушка фотографируется с бойцами спецназа во время Дня открытых дверей в Академии МВД. Минск, Беларусь, 28 сентября 2019 года. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY Весь материал

В Налибокской пуще поселились дикие лошади породы коник. Животных нашей стране на безвозмездной основе передали Нидерланды в рамках программы по восстановлению характерных для региона животных. Налибокская пуща, 5 сентября 2019 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал

К хоккеисту минского «Динамо» применяет силовой прием игрок хоккейного клуба «Сибирь» во время домашнего матча «зубров», который состоялся на «Минск-Арене» 12 сентября 2019 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Весь материал

Фермерские продукты, которые производят на своем подворье молодые супруги Виталий Гуревич и Мария Ясюк. Четыре года назад пара променяла трехкомнатную квартиру в столице на участок в деревне. Сейчас их дом превратился в кулинарный цех, где они готовят колбасу, сальтисон, полендвицу и пельмени. Столбцовский район, деревня Яблоневка, 26 сентября 2019 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал

Одна из претенденток на участие в конкурсе «Мисс Мира Plus Size» готовится к кастингу проекта «Королева XL», который состоялся в Минске 26 сентября 2019 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Весь материал

Исследователь Артем Тикун сканирует почву с помощью георадара EasyRad. Команда искателей археологических открытий задалась целью найти легендарный подземный ход из Коссовского дворца в Ружаны. Ивацевичский район, Коссово, 27 сентября 2019 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал

Гости на церемонии открытия Месяца фотографии в Минске позируют фотографу TUT.BY. Четвертый год фестиваль «Месяц фотографии в Минске» отбирает для основной экспозиции проекты, которые с разных сторон рассматривают ту или иную тему. В этом году команда фестиваля предлагает подборку из актуальных серий, посвященных интерпретации концепции «история». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал

Бегуны преодолевают водную преграду во время во время первого соревновательного дня встречи по легкой атлетике Европа — США. Минск, Беларусь, 10 сентября 2019 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал

Верующие молятся в деревенском костеле во время богослужения монахов-капуцинов в деревне Перелом. Службы в лесу на границе с Литвой проходят всего два раза в год. Гродненская область, деревня Перелом, 16 сентября 2019 года. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY Весь материал

Участник Минского полумарафона-2019 Александр Зеленский одолел самую длинную дистанцию в 21 километр в костюме Обеликса. Минск, Беларусь, 15 сентября 2019 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал

Праздничный фейерверк в центре столицы состоялся вечером в субботу 15 сентября 2019 года. Фото: Марк Жигман, TUT.BY Весь материал

Предыдущие выпуски можно найти по тегу «Фото месяца TUT».

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Присоединение Западной Беларуси в памяти людей, закрытие мотосезона, цирковой фестиваль, самый массовый полумарафон, дикие лошади в Налибокской пуще,...
 
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