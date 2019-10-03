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Картину-карикатуру на британский парламент Бэнкси продали за рекордную для уличных художников сумму

04.10.2019 01:07 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Картина уличного художника Бэнкси, высмеивающая парламент Соединенного Королевства, ушла в четверг с молотка за рекордные £9,9 млн ($ 12 млн). Полотно внушительных размеров (4 на 2,5 м) было реализовано в рамках торгов предметами современного искусства, которые проводит в Лондоне аукционный дом Sotheby’s, став самой дорогой работой британского уличного художника, проданной с аукциона.

Полотно изображает заседание Палаты общин британского парламента, однако вместо депутатов места на парламентских скамьях, галерее и даже в кресле спикера занимают шимпанзе и орангутаны. Обезьяны и крысы — сквозные образы в творчестве Бэнкси, который в 2003 году изобразил в облике шимпанзе королеву Великобритании Елизавету II.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Banksy (@banksy) 28 Мар 2019 в 7:41 PDT

Итоговая цена, заплаченная за картину, в пять раз превысила ее первоначальную оценочную стоимость. Она составляла от £1,5 до 2 млн ($ 1,9−2,5 млн).

До сегодняшнего дня самым дорогим произведением уличного художника считалась проданная в 2008 году за $ 1,87 млн долларов картина Дэмьена Херста с его фирменными разноцветными точками, поверх которой Бэнкси изобразил крысу-маляра, закрашивающую точки серой краской.

 
 
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Итоговая цена, заплаченная за картину, в пять раз превысила ее первоначальную оценочную стоимость.
 
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