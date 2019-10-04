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Первый канал после скандала с дочерью Алсу представил новые правила голосования в шоу «Голос»

04.10.2019 23:06 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый канал в пятницу представил новые правила голосования зрителей на шоу «Голос». Об этом в эфире шоу «Голос 60+» объявил его ведущий Дмитрий Нагиев.


«Больше никаких звонков. Мы принимаем ваши голоса только по СМС с мобильных номеров, — сказал он. — Если раньше можно было отправлять до 20 сообщений с одного номера, то теперь вы можете проголосовать за понравившегося участника только один раз на каждом из этапов».

По его словам, важным нововведением стало правило «обратного ответа». «Отправив СМС, обязательно дождитесь ответного сообщения с просьбой подтвердить свое действие. Только когда вы его подтвердите, ваш голос будет засчитан. За подтверждение плата [с абонента] не взимается», — отметил Нагиев.

Скандал на «Голос. Дети»

26 апреля «Первый канал» показал в прямом эфире финал конкурса «Голос. Дети». Победителем в результате зрительского голосования стала 10-летняя дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла, которая входила в команду наставника Светланы Лободы. За звание победителя сезона с Абрамовой боролись Ержан Максим (команда Валерия Меладзе) и Валерий Кузаков (команда Пелагеи). Абрамову поддержали 56,5% проголосовавших, и такой высокий результат, нехарактерный для прошлых сезонов, вызвал широкий общественный резонанс.

В тот же день источники РБК на «Первом канале» и в «Красном квадрате» (компания — производитель шоу) рассказали об аномальных признаках голосования в пользу одного из участников. Телеканал начал официальную проверку, к которой привлек компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении цифровых расследований.

Промежуточные результаты проверки выявили факт массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта «Голос. Дети». В результате «Первый канал» принял решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта «Голос. Дети» и подготовить специальный выпуск проекта «Голос. Дети», который вышел в прямом эфире 24 мая.

 
 
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Об этом в эфире шоу «Голос 60+» объявил его ведущий Дмитрий Нагиев.
 
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