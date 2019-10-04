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Пинск отмечает 922-й день рождения (программа праздника)

05.10.2019 — Новости Культуры | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинск отмечает 922-й день рождения (программа праздника)
В ближайшие два дня Пинск отметит 922-й день рождения. На площади Ленина состоятся шествие и чествование представителей трудовых коллективов и общественных объединений города, концертные программы. В частности, выступит заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева, творческие коллективы Пинска и района. На пешеходной улице Ленина развернется выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества, состоится фестиваль уличного творчества «Перекресток», соревнования по робототехнике. Насыщенными будут и культурные программы в городском парке культуры и отдыха, концертном зале, музее Белорусского Полесья.

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ

Музей Белорусского Полесья:

  • 10.00 – 17.30 – Музейный проект «За кулiсамi музея» – выставка «Скарбы пiнскай зямлi».

Городской парк культуры и отдыха:

  • 10.00 – Теннисный турнир среди любителей.
  • 11.00 – 21.00 – Работа аттракционов, торговых рядов.
  • 15.00 – 17.00 – Фестиваль красок (верхний парк).
  • 17.15 – 18.00 – Концерт народного хора ветеранов им. Н. Назарова (сцена парка).
  • 18.00 – 21.00 – Танцевальная программа «В стиле ретро».

Полесский драматический театр:

  • 11.00 – Торжественное открытие QR-кода на объекте.

Пешеходная улица Ленина, площадь Ленина, пешеходные части улиц Первомайской, Космодемьянской, Брестской:

  • 11.00 – 20.00 – Торговая ярмарка «Гасцінна запрашаем» с участием мастеров народных промыслов, которые представят мастер-классы; работа фотозон.

Пешеходная улица Ленина:

  • 11.00 – 20.00 – Соревнования по робототехнике.
  • 17.00 – 21.00 – Фестиваль уличного творчества «Перекресток».

Площадь Ленина:

  • 11.30 – Праздничное шествие трудовых, творческих и спортивных коллективов города.
  • 12.00 – Торжественное открытие праздника, посвященного 922-й годовщине города Пинска, «С праздником, любимый город!» (с участием заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Дорофеевой).
  • 14.00 – Торжественное чествование представителей трудовых коллективов и участников общественных объединений.
  • 15.30 – Концерт, посвященный Году малой родины и Дню города Пинска, «Зямля, нам дадзенная лёсам…».
  • 16.00 – Выступление заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного ансамбля танца «Пинская шляхта», а также детских и творческих коллективов Пинска и Пинского района.
  • 18.00 – Праздничная программа концертного оркестра духовой и эстрадной музыки Пинского ГДК под управлением М. Агиевича.
  • 18.45 – Театрализованное представление «Пинск – полесская легенда».
  • 20.00 – Концерт cover-band «Fortissimo» (г. Минск).
  • 21.00 – Дискотека.
  • 22.00 – Праздничный фейерверк.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ

Музей Белорусского Полесья:

  • 14.00 – Торжественное открытие художественной выставки проекта «Vector» (BELBRAND).

Городской парк культуры и отдыха:

  • 10.00 – Теннисный турнир среди любителей.
  • 11.00 – 21.00 – Работа аттракционов, торговых рядов.
  • 18.00 – 21.00 – Танцевальная программа «Золотая осень».

Пешеходная улица Ленина

  • 11.00 – 21.00 – Выставка-ярмарка «Гасцінна запрашаем» с участием мастеров народных промыслов, мастер-классы, работа фотозон.
  • 17.00 – 21.00 – Гала-концерт фестиваля уличного творчества «Перекресток» (закрытие сезона, церемония награждения победителей).

Пинский городской центр культуры и творчества,
площадки у магазина «Буратино» (м-н Западный)
и СШ № 10 г. Пинска (м-н Радужный):

  • 14.00 – 16.00 – Праздничные концертные программы «С днем рождения, Пинск!».

Городской концертный зал:

  • 15.30 – Презентация книги «Фердынанд Рушчыц. Грамадзянін Незалежнай», автор – Эльжбета Иневска (BELBRAND). Фотовыставка «Паўсядзеннае жыццё напярэдадні вайны».
  • 16.00 – Концерт хора «CantusCordis»  (Республика Польша).

Пинский городской Дом культуры:

  • 16.00 – Гала-концерт лауреатов Международной музыкальной премии ЕАЭС «BELBRANDAWARD», дирижер – Вячеслав Бортновский.

*В программе возможны изменения и дополнения.

По информации официального сайта Пинского горисполкома.

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Пинск отмечает 922-й день рождения (программа праздника) Пинск отмечает 922-й день рождения (программа праздника) Пинск отмечает 922-й день рождения (программа праздника) Пинск отмечает 922-й день рождения (программа праздника) Пинск отмечает 922-й день рождения (программа праздника) Пинск отмечает 922-й день рождения (программа праздника)

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