Пинск отмечает 922-й день рождения (программа праздника)

В ближайшие два дня Пинск отметит 922-й день рождения. На площади Ленина состоятся шествие и чествование представителей трудовых коллективов и общественных объединений города, концертные программы. В частности, выступит заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева, творческие коллективы Пинска и района. На пешеходной улице Ленина развернется выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества, состоится фестиваль уличного творчества «Перекресток», соревнования по робототехнике. Насыщенными будут и культурные программы в городском парке культуры и отдыха, концертном зале, музее Белорусского Полесья.
СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ
Музей Белорусского Полесья:
10.00 – 17.30 – Музейный проект «За кулiсамi музея» – выставка «Скарбы пiнскай зямлi».
Городской парк культуры и отдыха:
10.00 – Теннисный турнир среди любителей.
11.00 – 21.00 – Работа аттракционов, торговых рядов.
15.00 – 17.00 – Фестиваль красок (верхний парк).
17.15 – 18.00 – Концерт народного хора ветеранов им. Н. Назарова (сцена парка).
18.00 – 21.00 – Танцевальная программа «В стиле ретро».
Полесский драматический театр:
11.00 – Торжественное открытие QR-кода на объекте.
Пешеходная улица Ленина, площадь Ленина, пешеходные части улиц Первомайской, Космодемьянской, Брестской:
11.00 – 20.00 – Торговая ярмарка «Гасцінна запрашаем» с участием мастеров народных промыслов, которые представят мастер-классы; работа фотозон.
Пешеходная улица Ленина:
11.00 – 20.00 – Соревнования по робототехнике.
17.00 – 21.00 – Фестиваль уличного творчества «Перекресток».
Площадь Ленина:
11.30 – Праздничное шествие трудовых, творческих и спортивных коллективов города.
12.00 – Торжественное открытие праздника, посвященного 922-й годовщине города Пинска, «С праздником, любимый город!» (с участием заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Дорофеевой).
14.00 – Торжественное чествование представителей трудовых коллективов и участников общественных объединений.
15.30 – Концерт, посвященный Году малой родины и Дню города Пинска, «Зямля, нам дадзенная лёсам…».
16.00 – Выступление заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного ансамбля танца «Пинская шляхта», а также детских и творческих коллективов Пинска и Пинского района.
18.00 – Праздничная программа концертного оркестра духовой и эстрадной музыки Пинского ГДК под управлением М. Агиевича.
18.45 – Театрализованное представление «Пинск – полесская легенда».
20.00 – Концерт cover-band «Fortissimo» (г. Минск).
21.00 – Дискотека.
22.00 – Праздничный фейерверк.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ
Музей Белорусского Полесья:
14.00 – Торжественное открытие художественной выставки проекта «Vector» (BELBRAND).
Городской парк культуры и отдыха:
10.00 – Теннисный турнир среди любителей.
11.00 – 21.00 – Работа аттракционов, торговых рядов.
18.00 – 21.00 – Танцевальная программа «Золотая осень».
Пешеходная улица Ленина
11.00 – 21.00 – Выставка-ярмарка «Гасцінна запрашаем» с участием мастеров народных промыслов, мастер-классы, работа фотозон.
17.00 – 21.00 – Гала-концерт фестиваля уличного творчества «Перекресток» (закрытие сезона, церемония награждения победителей).
Пинский городской центр культуры и творчества, площадки у магазина «Буратино» (м-н Западный)
и СШ № 10 г. Пинска (м-н Радужный):