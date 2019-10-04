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Что из этого изобрели белорусы? Тест
05.10.2019 09:30 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На свете есть столько разных вещей и приспособлений! И кто-то же это все придумал! Мы решили спросить у вас, знаете ли вы, что изобрели в Беларуси.
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Белорусы, может, и не самые успешные изобретатели в мире, но кое-что любопытное все же впервые придумали на территории нашей страны. Узнаете, что именно?
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