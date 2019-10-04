ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что из этого изобрели белорусы? Тест

05.10.2019 09:30 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На свете есть столько разных вещей и приспособлений! И кто-то же это все придумал! Мы решили спросить у вас, знаете ли вы, что изобрели в Беларуси.

Читайте также:
Если вам около 20, вы, скорее всего, верите в эти стереотипы об отношениях. Но они не работают
Парня призвали в армию с грыжей, но Минобороны говорит, что все законно. Что случилось?
 
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы, может, и не самые успешные изобретатели в мире, но кое-что любопытное все же впервые придумали на территории нашей страны. Узнаете, что именно?
 
Новости дня
Новости культуры
 
Пинск отмечает 922-й день рождения (программа праздника)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика