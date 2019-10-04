Источник материала: Радзiма





Для зрителей помладше, то есть школьников, это была встреча, можно сказать, профориентационной направленности — они имели возможность пообщаться с журналистами, узнать, каково это — руководить газетой и даже целым медиахолдингом или вести свою колонку в центральных СМИ. Для тех, кто постарше, это была возможность заглянуть в журналистское закулисье и узнать, как, с чего порой рождаются журналистские материалы-размышления. Тематический диалог с глусчанами «Газета и жизнь: встречное движение» провели в конце сентября главный редактор информагентства «Могилёвские ведомости» Светлана Шутова и писатель, журналист Наум Сандомирский. Трогательный момент был, когда Светлана Александровна подарила Науму Борисовичу рукописи, которые он присылал в «Могилёвские ведомости». «Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не ведая стыда…» — эти слова Анны Ахматовой подтверждаются и журналистской практикой Наума Борисовича. Темы для своих материалов он черпает прямо на улице, часто это лишь детали, нюансы, на которые многие не обращают внимания. Это те же исчезнувшие с местечковых улиц лавочки — извечное место добрососедского общения, обмена информацией, или издержки капитального ремонта, которые мы стали воспринимать как должное, или букет, подаренный учеником его бывшей учительнице, когда они случайно встретились у цветочного магазина…

А еще была работа журналистов в режиме реального времени: корреспондент медиахолдинга Елена Кукшинская взяла интервью у Наума Сандомирского, здесь интересно было наблюдать за работой как интервьюера, так и респондента, потому что оба — профессионалы высокого класса. Кстати, это важно в любом деле, чем бы ты ни занимался.

Т. ЛУГАВАЯ

Фото И. ГРОМЫКО