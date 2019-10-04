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Пинск отмечает День города (фоторепортаж)

05.10.2019 — Новости Культуры | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинск отмечает День города (фоторепортаж)

Пинск отмечает 922-й день рождения. На площади Ленина состоялось шествие и чествование представителей трудовых коллективов и общественных объединений города, концертные программы. На пешеходной улице Ленина развернулась выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества. Горожанам и гостям города предложена масса мероприятий на любой вкус. Некоторые моменты праздника — в нашем фоторепортаже.

Фото Людмилы РЕБКОВЕЦ.

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