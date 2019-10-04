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Шесть слонов погибли в Таиланде, пытаясь спасти слоненка и помочь друг другу
05.10.2019 20:49 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Шесть слонов погибли в Таиланде, пытаясь помочь друг другу на водопое.
По словам представителя местных властей, инцидент произошел в заповеднике Хао-Яй на юге страны.
Его причиной стало падение слоненка в пропасть у водопада, который пользуется печальной славой.
Другие слоны пытались ему помочь и тоже упали в пропасть.
У этого водопада и раньше случались подобные происшествия. Местные жители называют его Чертовой дырой.
В 1992 году здесь погибли восемь слонов.
Министерство заповедников и охраны природы Таиланда сообщило, что рано утром в субботу его сотрудников вызвали к водопаду, где группа слонов вышла на дорогу и блокировала движение.
Спустя три часа тело трехлетнего слона было замечено на дне водопада, а рядом оказались еще пять разбившихся при падении слонов.
Еще два взрослых слона замечены на горе поблизости, власти пытаются отогнать их от пропасти.
Эдвин Виек, основатель Фонда друзей диких животных в Таиланде, считает, что оставшиеся в стаде слоны вряд ли выживут, так как эти животные зависят друг от друга при поисках пищи и защите от хищников. Известно также, что слоны тяжело переживают гибель сородичей.
«Тут ничего не поделаешь, природа — жестокая вещь», — сказал Эдвин Виек.
В Таиланде сохранилось около 7 тысяч азиатских слонов, но больше половины из них живет в неволе.
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Причиной стало падение слоненка в пропасть у водопада, который пользуется печальной славой. Другие слоны пытались ему помочь и тоже упали в пропасть.
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