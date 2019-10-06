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Тест на ювелира: попробуйте угадать цвет драгоценных камней по ч/б фото
07.10.2019 09:00 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Даже не связанный с ювелирным делом человек, скорее всего, сможет отличить бриллиант от изумруда. Но как разобраться во всех оттенках и гранях более «сложных» драгоценных камней? Вместе c сетью магазинов
Как получить подарок за успешно пройденный тест?
По 10 октября включительно пришлите на почту jewelry@tutbymedia.by скриншот, подтверждающий, что вы прошли тест на 8 из 8. Первым 100 отличникам ответным письмом мы отправим промокод, который даст вам право на получение дисконтной карты, браслета-оберега и открытки с гарантированным бонусом (50 и 100 рублей) на совершение покупок с 1 декабря 2019 по 31 января 2020 года.
Подарки можно получить при предъявлении промокода в ювелирном магазине «Кристалл» (пр-т Независимости, 3-2, г. Минск, ТЦ «Столица», помещение 403) с 11 октября 2019 по 31 октября 2019 года.
Еще 200 читателей, успешно прошедших тест, получат промокод, который можно будет обменять на дисконтную карту и открытку по 31 октября 2019 года в ювелирном магазине «Кристалл» в ТЦ «Столица», помещение 403.
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Бриллиант - синий, а изумруд - зеленого цвета? Или все же наоборот? Пройдите наш тест и проверьте, насколько вы разбираетесь в драгоценных камнях. *Партнерский...
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