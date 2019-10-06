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Тест на ювелира: попробуйте угадать цвет драгоценных камней по ч/б фото

07.10.2019 09:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Даже не связанный с ювелирным делом человек, скорее всего, сможет отличить бриллиант от изумруда. Но как разобраться во всех оттенках и гранях более «сложных» драгоценных камней? Вместе c сетью магазинов «Белювелирторг» мы предлагаем вам пройти тест, в котором нужно угадать цвета камней по черно-белым фото (да, иначе было бы слишком легко). Первые 100 человек, которые пройдут тест на 8 из 8, получат в подарок дисконтную карту и сюрприз-бонус от партнера.

Как получить подарок за успешно пройденный тест?

По 10 октября включительно пришлите на почту jewelry@tutbymedia.by скриншот, подтверждающий, что вы прошли тест на 8 из 8. Первым 100 отличникам ответным письмом мы отправим промокод, который даст вам право на получение дисконтной карты, браслета-оберега и открытки с гарантированным бонусом (50 и 100 рублей) на совершение покупок с 1 декабря 2019 по 31 января 2020 года. 

Подарки можно получить при предъявлении промокода в ювелирном магазине «Кристалл» (пр-т Независимости, 3-2, г. Минск, ТЦ «Столица», помещение 403) с 11 октября 2019 по 31 октября 2019 года.

Еще 200 читателей, успешно прошедших тест, получат промокод, который можно будет обменять на дисконтную карту и открытку по 31 октября 2019 года в ювелирном магазине «Кристалл» в ТЦ «Столица», помещение 403.

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Теги: Минск
 
 
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Бриллиант - синий, а изумруд - зеленого цвета? Или все же наоборот? Пройдите наш тест и проверьте, насколько вы разбираетесь в драгоценных камнях. *Партнерский...
 
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