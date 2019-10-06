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На въездной башне Старого замка в Гродно временно установили новый купол. Это была «примерка»

07.10.2019 16:59 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром в понедельник, 7 октября, на въездной башне Старого замка был смонтирован железный каркас купола. Один из самых спорных фрагментов восстановления королевского замка установили пока «для примерки», сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: vgr.by

Купол — один из спорных элементов в реконструкции замка. Первоначально проектировщики отталкивались от изображения на гравюре Томаша Маковского XVI—XVII веков. Проект купола разработал автор общего проекта реконструкции замка Владимир Бочков, но его вариант не нашел одобрения в Министерстве культуры. Однако впоследствии проект изучили польские специалисты, которые пришли к выводу, что купол, который изначально предлагался, более круглый, чем должен быть, и его форма противоречит канонам замкового строительства той эпохи.


Фото: vgr.by

В мае этого года начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович рассказала, что утвержден окончательный вид купола, его разработка осуществлялась с учетом предложений польских специалистов.

Изготавливать купол новой формы начали в середине сентября прямо у стен замка. Работают специалисты «Гродножилстроя», всего 4 человека. Из стальных труб была сварена обрешетка, которая станет основой для купола. Уже на нее будут крепить остальные материалы.

— Я 40 лет в строительстве, но могу уверенно сказать, что это самый необычный проект, который мне пришлось реализовывать. Работа требовала максимум точности и аккуратности, — вспоминает начальник участка металлоконструкций ОАО «Гродножилстрой» Анатолий Копыцкий.

Пока стальная конструкция весит 5 тонн. У нее 9 точек крепления к крыше башни. Чтобы оценить, сходятся ли опоры с точками, провели «примерку». Оказалось, что точного совпадения нет, но все поправимо.


Фото: vgr.by

Потом стальную обрешетку обошьют деревом, а после медными пластинами. После этого вес купола вырастет с 5 до примерно 13 тонн.

Сроки финальной установки пока не называют. Ориентировочно уже готовый купол установят на крышу въездной башни в ноябре.

Напомним, сейчас в замке идет первая очередь реконструкции. Она включает восстановление галереи от дворца к входной браме, восстановление самой брамы, строительство стены над Неманом до Средней башни, самой Средней башни, а также возведение внутренних построек — мерной избы и каменицы. Ее завершат не раньше 2020 года.

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Теги: Гродно
 
 
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Утром в понедельник, 7 октября, на въездной башне Старого замка был смонтирован железный каркас купола. Один из самых спорных фрагментов восстановления...
 
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