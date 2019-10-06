На здании Полесского драмтеатра установили табличку с QR-кодом. О чем расскажет код?

Источник материала: Полесская правда





На здании Полесского драматического театра установили информационную табличку с QR-кодом.

Такие таблички в нашем городе уже были на двух наиболее значимых исторических зданиях – бывшем иезуитском коллегиуме (сегодня Музей Белорусского Полесья) и на дворце Бутримовича (в нем располагается ЗАГС). Таким образом, здание Полесского драматического театра – третье, на котором появилась табличка. Теперь при считывании QR-кода с помощью смартфона и установленной на него специальной программы можно быстро получить информацию об этом объекте, причем на нескольких языках.

В чем ценность здания? Дело в том, что это эта постройка по улице Веры Хоружей, 10 является памятником архитектуры начала XX века. Изначально здесь размещался синематограф «Синема-Казино». Вот несколько фактов из его богатой истории. Первооткрывателем синематографа в Пинске стал сын купца Давид Лейбович Боярский, который купил участок на пересечении улиц Инженерной (сегодня Веры Хоружей) и Продольно-Школьной (сегодня Василия Коржа). Владелец тут же приступил к строительству, и в ноябре 1911 года в Пинске был открыт первый кинотеатр. Кстати, Давид Боярский хотел назвать учреждение «Лувром», но во время завершения строительства появилось другое название, которое осталось надолго – «Казино».

Изначальное функциональное предназначение строения сохранилось и в современной истории. В 40-е годы в нем также был кинотеатр, который назывался «Родина». С 1998 года объект реставрировался. А 14 марта 2006 года здесь торжественно открыли Полесский драматический театр. Сегодня здание театра, внешне сохранив исторический вид, имеет современный и комфортный интерьер (красивое театральное фойе, уютный зрительный зал с современным световым и звуковым оборудованием, гримерная, репетиционное и административное помещения).

Установка информационного знака с QR-кодом, без сомнения, поспособствует туристической привлекательности города.

К слову, мероприятия по оснащению подобными табличками значимых городских объектов проводятся в рамках республиканской акции «Пинск – культурная столица Беларуси 2019». Открытие информационной таблички на историческом здании бывшего синематографа «Синема-Казино», где сегодня располагается Полесский драматический театр, приурочили ко Дню города. Право ее открыть было предоставлено председателю Пинского горисполкома Ивану Ребковцу и директору и художественному руководителю Полесского драмтеатра Александру Лукашенко.









Людмила РЕБКОВЕЦ.

Фото автора.