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Ваши ставки приняты. Сколько денег хотят получить на реализацию социальных мегапроектов? Тест

07.10.2019 18:43 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30 сентября закончился прием заявок на конкурс Social Weekend. Если вы все еще не в курсе, что это такое, объясняем: вы подаете заявку, в которой описываете идею классного социального проекта, проходите отбор и обучение, выступаете в финале перед меценатами — и, если успешно справились со всеми этапами, получаете финансовую поддержку на реализацию своей задумки. В этом, уже 14-м, сезоне на Social Weekend подали заявки 321 проект. У вас, кстати, есть возможность им помочь — отдать за них голос до 21 часа 8 октября. А пока предлагаем угадать, какие суммы им нужны на то, чтобы жить и менять мир к лучшему. Сможете?

Поддержать одну из 321 идей можно через смс-голосование. Для этого необходимо отправить номер понравившегося проекта (строго четыре цифры, без пробелов и других знаков) на номер 7755. В одном сообщении возможно указать лишь один проект. SMS могут отправлять только абоненты белорусских мобильных операторов. За один и тот же проект можно проголосовать с одного телефонного номера только один раз. SMS-сообщение платное. Полный список проектов по категориям и с номерами вы найдете здесь
 

 
 
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В этом, уже 14-м, сезоне на конкурс Social Weekend подал заявки 321 проект. У вас, кстати, есть возможность им помочь - отдать за них голос до 21 часа 8 октября. А пока предлагаем...
 
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