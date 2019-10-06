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Ваши ставки приняты. Сколько денег хотят получить на реализацию социальных мегапроектов? Тест
07.10.2019 18:43 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
30 сентября закончился прием заявок на конкурс
Поддержать одну из 321 идей можно через смс-голосование. Для этого необходимо отправить номер понравившегося проекта (строго четыре цифры, без пробелов и других знаков) на номер 7755. В одном сообщении возможно указать лишь один проект. SMS могут отправлять только абоненты белорусских мобильных операторов. За один и тот же проект можно проголосовать с одного телефонного номера только один раз. SMS-сообщение платное. Полный список проектов по категориям и с номерами вы найдете
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В этом, уже 14-м, сезоне на конкурс Social Weekend подал заявки 321 проект. У вас, кстати, есть возможность им помочь - отдать за них голос до 21 часа 8 октября. А пока предлагаем...
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