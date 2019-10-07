|
Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа
08.10.2019 09:43 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Американский актер Джим Керри опубликовал в своем Twitter карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.
На рисунке глава США обращается к своему украинскому коллеге, цитируя главного героя фильма «Крестный отец».
«Однажды — этот день может никогда и не наступить — я попрошу тебя об одолжении. Но до тех пор прими от меня этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери», — говорится в надписи, размещенной на карикатуре.
«Отец-мошенник сделал Зеленскому «предложение, от которого невозможно отказаться», — прокомментировал рисунок сам Керри.
Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о
В сентябре в СМИ появились публикации о попытке Трампа надавить на Зеленского во время беседы, чтобы тот инициировал расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. В ответ американский лидер якобы обещал возобновить военную помощь в отношении Украины. Позже Белый дом
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Отец-мошенник сделал Зеленскому «предложение, от которого невозможно отказаться», - прокомментировал рисунок сам Керри.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)