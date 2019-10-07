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В российском регионе отменили «звонок для учителя»

08.10.2019 15:57 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уверены, что многие из читателей сталкивались в детстве со «звонком для учителя». Якобы после звонка на перемену учитель может задержать учеников по своему усмотрению. Прокуратура Горно-Алтайска (Россия) заявила, что это нарушает право детей на отдых, а также противоречит ряду требований и нормативов, сообщает агентство «Банксфакс».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Прокуратура столкнулась с такой практикой при проверке в семи школах города. Норма, по которой воспитанники могли выйти из класса только после разрешения учителя, а не по звонку, была установлена в правилах внутреннего распорядка этих заведений. Также детей обязывали приходить в школу за 15 минут до занятий.

Теперь эти правила объявлены нелегитимными.

Ранее школьное правило «звонок для учителя» признала незаконным прокуратура Маслянинского района Новосибирской области (Россия).

 
 
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Уверены, что многие из читателей сталкивались в детстве со «звонком для учителя». Якобы после звонка на перемену учитель может задержать учеников по своему...
 
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