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В российском регионе отменили «звонок для учителя»
08.10.2019 15:57 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уверены, что многие из читателей сталкивались в детстве со «звонком для учителя». Якобы после звонка на перемену учитель может задержать учеников по своему усмотрению. Прокуратура Горно-Алтайска (Россия) заявила, что это нарушает право детей на отдых, а также противоречит ряду требований и нормативов,
Прокуратура столкнулась с такой практикой при проверке в семи школах города. Норма, по которой воспитанники могли выйти из класса только после разрешения учителя, а не по звонку, была установлена в правилах внутреннего распорядка этих заведений. Также детей обязывали приходить в школу за 15 минут до занятий.
Теперь эти правила объявлены нелегитимными.
Ранее школьное правило «звонок для учителя»
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Уверены, что многие из читателей сталкивались в детстве со «звонком для учителя». Якобы после звонка на перемену учитель может задержать учеников по своему...
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