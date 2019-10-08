|
Белоруска, которая в этом году не попала на детское «Евровидение», покорила жюри испанского шоу «Голос»
09.10.2019 11:54 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14-летняя Руслана Панчишина из группы Monkey Tops прошла слепые прослушивания на испанском шоу «Голос. Дети». Девушка так спела It’s A Man’s World Джеймса Брауна, что на первых же секундах развернула к себе двух членов жюри.
Испанская версия шоу «Голос. Дети» выходит на телеканале Antena3. В состав жюри вошли музыканты Bisbal, Melendi, Rosario и Vanesa. Развернулись к ней Rosario и Vanesa.
В качестве наставника Руслана Панчишина выбрала Росарио Флорес — испанскую певицу и двухкратную обладательницу латинской премии «Грэмми».
— Во-первых, я хочу поблагодарить всех: моего учителя пения и музыки, тренера, сотрудников телеканала Antena3, моих друзей и людей, которые все время поддерживали меня. Я очень благодарна за такую уникальную и замечательную возможность. Скоро будут поединки, которые обещают быть непростыми, —
В этом году Руслана Панчишина в составе группы Мonkey Tops пыталась попасть на
Пробиться на конкурс группа пыталась во второй раз. Конкурсную песню «Посмотри на нас» для них написали Uzari и Alen Hit.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска, которая в этом году не попала на детское «Евровидение», покорила жюри испанского шоу «Голос»
14-летняя Руслана Панчишина из группы Monkey Tops прошла слепые прослушивания на испанском шоу «Голос. Дети». Девушка так спела It's A Man's World Джеймса Брауна, что на первых же...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)