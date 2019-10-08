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Как яркий Минск борется с осенней серостью

09.10.2019 19:50 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вторая неделя октября совсем не радует солнцем и погожими деньками. Тучи и дождь, будто сговорившись, повергли Минск в серое уныние. Ранние вечера и низкое небо не добавляют оптимизма, поэтому фотослужба TUT.BY отправилась на столичные улицы в поисках ярких цветов и позитива, которые помогают горожанам дождаться настоящей золотой осени с солнцем и хорошей погодой. Тот, кто хочет выглядеть ярко, всегда находит способ добавить акцент в серые будни.













 
Теги: Минск
 
 
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Фотослужба TUT.BY отправилась на столичные улицы в поисках ярких цветов и позитива, которые помогают горожанам дождаться настоящей золотой осени с солнцем и хорошей...
 
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