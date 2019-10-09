27 лет назад канадская школьница стала первой «Гретой» Тунберг. Но осталась забыта обществом

Источник материала: Tut.by

27 лет назад Северн Куллис-Судзуки опередила Грету Тунберг с экоидеями. Но осталась забыта обществом, пишет TJournal . В 12 лет она выступила с пламенной речью перед ООН, но этого оказалось недостаточно, чтобы переломить положение.



Фото из личного архива Северн Куллис-Судзуки

Благодаря международным акциям и общественному вниманию к 15-летней Грете Тунберг экоактивизм стал главной темой в сентябре 2019 года. За год до этого школьница начала забастовку возле здания шведского парламента из-за несоблюдения Парижского соглашения. А 23 сентября выступила с речью в ООН , обвинив мировых политиков в безразличии к вопросам экологии, жадности и предательстве молодого поколения.

Но Тунберг — не первая, кто поднял тему экоактивизма на международный уровень. Когда-то этого же достигла юная Северн Куллис-Судзуки, поразив общественность. Однако ту речь, а также вклад девушки помнят немногие.

Шесть минут внимания

В 1992 году 12-летняя Северн Судзуки выступила с докладом перед членами Генассамблеи ООН на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро, где присутствовали участники из 172 стран. За шесть минут девочка рассказала миру о последствиях парникового эффекта, массовом вымирании животных и загрязнении воздуха.

— Мы частенько рыбачили с отцом в моем родном городе Ванкувере, пока несколько лет назад не наткнулись на отравленную рыбу. И сегодня каждый из нас постоянно слышит о животных и растениях, которые изо дня в день вымирают, то есть исчезают навсегда. Всю свою жизнь я мечтала наблюдать за великими стадами диких животных, за джунглями и тропическими лесами, которые кишат птицами и бабочками, а теперь я сомневаюсь, что мои дети вообще смогут когда-либо увидеть нечто подобное, — сказала в своем выступлении на Саммите Земли Северн Куллис-Судзуки.



Тара Елизабет Ку​ллис и Дэвид Такаёси Судзуки, родители Северн. Фото из личного архива

Судзуки обратилась к делегатам правительств, бизнесменам и политикам с просьбой инвестировать в развитие экосистемы и обеспечить нищих детей всем необходимым.

— Не могу перестать думать о своих ровесниках, о том, насколько важно, где ты родился: я могла бы быть ребенком, который живет в фавелах Рио, или который умирает от голода в Сомали, или жертвой войны в Средней Азии, или же попрошайкой в Индии. Пока я всего лишь ребенок, но я знаю, что если бы все те деньги, которые вы тратите на войну, уходили бы на решение экологических вопросов, борьбу с бедностью и поиск нужных ответов, этот мир был бы намного лучше.

Девочка также упрекнула старших в неверности своим словам. Детей учат быть добрыми и щедрыми, хотя сами взрослые ведут себя эгоистично и подводят будущие поколения. Северн закончила выступление словами: «Мой отец всегда говорил: „Ты — это то, что ты делаешь, а не то, что говоришь“. Что ж, то, что делаете вы, заставляет меня плакать по ночам».

Речь девочки не оставила участников конференции равнодушными. Активистка спускалась с трибуны под бурные аплодисменты. Бывший вице-президент США Альберт Гор отозвался о выступлении девочки так: «Это была лучшая речь, которую я когда-либо слышал в Рио».

Но не все влиятельные политические деятели тогда обратили внимание на молодого спикера. По-настоящему Северн приобрела известность с популяризацией интернета. Впервые видео с речью юной экоактивистки загрузили на YouTube в 2008 году. Оно набрало на разных каналах около 32 миллионов просмотров и его перевели на несколько языков.

Видео:

Благодаря ролику Судзуки запомнилась людям как «девочка, заставившая мир замолчать на пять минут». После этого экоактивистку стали признавать в общественных кругах.

Детство и первые экологические шаги

Cеверн родилась в Ванкувере в ноябре 1979 года. Ее мать, Тара Елизабет Куллис, — писательница, а отец, Дэвид Такаёси Судзуки, — генетик и известный экоактивист. Он прославился благодаря документальному сериалу The Nature of Things («Природа вещей»). В 1991 году Дэвид основал собственную экологическую организацию «Фонд Дэвида Судзуки». Позже в коллектив Фонда вошла вся семья, включая Северн, ее мать и сестру Сарику.

Девочка полюбила природу с самого детства. Они с сестрой часто исследовали экологическую нишу Британской Колумбии.

— Наше детство во многом состояло из прогулок на свежем воздухе, кэмпинга и рыбалки. Я влюбилась в окружающий мир. И мои родители поощряли мою любовь. Но мое восхищение природой также смешивалось с долей ответственности, особенно когда мы с сестрой слышали от родителей про разные экологические проблемы, — рассказывает о себе экоактивистка.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На интерес к экологии повлияли и путешествия. Девочка общалась с племенем Каяпо в восточной Бразилии, побывала в Торонто и посетила сообщества индейцев в Британской Колумбии.

Судьбоносной стала поездка с родителями в Амазонию: девочку шокировали последствия пожаров и вырубки в тропических лесах. Северн узнала, что из-за такого бедствия многие местные племена теряют свой дом. После возвращения в Ванкувер девочка решила пойти по стопам своего отца и всерьез заняться экопросвещением.

В девять лет Северн вместе с друзьями совершила первый серьезный шаг — создала Детскую организацию по охране окружающей среды. Она состояла из детей, которые, как и Северн, сильно интересовались экологией и рассказывали другим людям про актуальные проблемы, связанные с ней.

В качестве первого крупного проекта молодые активисты закупили водяные фильтры для бедных детей, живущих в тропиках. Успешная реализация многочисленных идей экообщества помогла Судзуки и ее приятелям собрать деньги на поездку на Саммит Земли. Девочка отправилась на встречу Генассамблеи ООН с тремя друзьями из организации ECO. Там она и выступила с речью.

— Мы сами собрали деньги, чтобы проехать шесть тысяч миль и сказать вам, взрослым, что вам необходимо измениться, — из выступления на саммите в Рио 1992 года

Через год после саммита Судзуки попала на награждение Global 500 Roll of Honour от ООН в Пекине. Премию вручают 500 людям, которые за год внесли наибольший вклад в развитие экологии. В это же время американское издательство Doubleday опубликовало книгу девочки под названием «Скажи миру».



Global 500 Roll of Honour в Пекине. Фото: A Celebration of Women

Книга является своеобразным гидом по экокультуре для семей. В ней девушка дает полезные советы по заботе об окружающей среде и описывает свою историю становления экоактивисткой: от формирования организации ECO до выступления с речью.

Развитие экодвижения

В 2000 году Северн и ее друзья запустили еще одну экоакцию под названием Powershift. Ребята совершили велопробег по всей Канаде, чтобы обратить внимание людей на серьезные климатические изменения.

Через два года Судзуки окончила Йельский университет с образованием эколога и эволюционного биолога. В этот же год девушка стала ведущей детской передачи «Природный квест Судзуки» на телеканале Discovery Kids. В программе девушка вместе со своим отцом разгадывала тайны окружающего мира.

Северн также помогала в разработке аналитического центра по экологии под названием The Skyfish Project. Благодаря платформе девушка выпустила новый проект «Признание ответственности». Она презентовала его на саммите по Устойчивому развитию в Йоханнесбурге. The Skyfish Project распался в 2004 году из-за того, что Судзуки вернулась к учебе. Она поступила в аспирантуру университета Виктории и стала изучать этноботанику.

Помимо презентаций в Рио и Йоханнесбурге, Судзуки выступила с тремя докладами по экологии в Японии, написала несколько статей на японском языке и стала соавтором книги «Записки молодых активистов Канады», выпущенной в 2007 году.

В 2010 году в Париже вышла картина «Голос наших детей» режиссера Жан-Поля Жода. В документальной ленте рассказывается о группе экоактивистов, которые спасают флору и фауну Земли. В нем отметилась и Судзуки.



Режиссер Жан-Поль Жод и Северн Судзуки. Фото: Le Republicain Lorrain

В своем фильме Жод предоставил экоактивистке возможность в очередной раз рассказать о важности защиты окружающей среды. В фильме Судзуки говорит о том, что за прошедшие годы отношение человечества к окружающей среде практически не изменилось. Тем не менее она верит, что голоса экоактивистов рано или поздно услышат.

Об экоактивистке 1990-х также написали книгу «Северн и день, когда она заставила мир замолчать». Автором биографии стала Джанет Вилсон, которая подробно общалась с героиней своего произведения, чтобы максимально точно воссоздать ее историю. Книга рассказывает о детстве девушки, а в основе сюжета лежит выступление на саммите.

В 2012 году Судзуки снова отправилась в Рио-де-Жанейро, на этот раз на саммит Rio+20. Девушка поделилась новыми идеями по спасению окружающей среды и пришла к выводу, что политические деятели не способны решить экологические проблемы. Иными словами, ее детские надежды не оправдались.

— Когда я была ребенком, я думала, что стоит мне пробиться с речью к мировым лидерам, и многое изменится. Сейчас я выросла, и я понимаю, что эти люди и не могли ничего поменять. На Rio+20 я осознала, что у политических деятелей на самом деле нет власти, — уверена исследовательница Северн Куллис-Судзуки.

Отношение Судзуки к экопоследователям

Северн знает, что у нее есть не менее мотивированные последователи. Она хвалила современных активистов, которые устраивают протесты, ведут блоги в соцсетях и выступают на экосаммитах во благо окружающей среды. Об инициативности молодежи Северн писала в Instagram:

— Мое сердце переполнено радостью. Молодежь показывает миру, как нужно действовать. И требует изменений сегодня же. Изменений не в климате, а в самих людях.

После доклада Греты Тунберг на саммите в Нью-Йорке обеих героинь стали активно обсуждать и сравнивать в интернете. Мотив речей девушек является практически одинаковым. Их главная цель — привлечь максимальное внимание старшего поколения (в особенности политических деятелей) к катастрофическим изменениям климата и другим экологическим проблемам. Но реакция на выступления героинь оказалась разной.



Шведская школьница Грета Тунберг. Грета Тунберг. Фото: Reuters

Хотя в свое время речь Куллис-Судзуки вызвала волну негатива, публика встретила Грету Тунберг намного жестче. Шведская экоактивистка столкнулась с огромным количеством хейта, сарказма и издевательств в соцсетях. «Для меня это просто шок. Это невыносимо», — комментировала реакцию людей на речь Тунберг ее старшая соратница.

Сама Судзуки отзывается о шведской экологической активистке положительно. Девушка считает, что агрессия в адрес Тунберг обусловлена страхом старшего поколения перед сильной целеустремленностью девочки. Ведь с такой же целеустремленностью когда-то на трибуну ООН взошла сама Судзуки.

— Она сильная. Она упрекает этих лидеров. Из-за того, что она призывает людей к революции, естественно, она получает своеобразный отпор. Они пытаются заткнуть ее. Хотя люди и смеются над ее внешностью… Я надеюсь, у нее есть хоть какая-то моральная поддержка.

Дальнейшая жизнь

В ноябре 2019 года Судзуки исполнится 40 лет. Она работает диктором на телевидении, является канцлером Инициативы Хартии Земли и продолжает активно пропагандировать экоактивизм.

Девушка живет вместе со своим мужем и двумя сыновьями на островах Хайда-Гуай (ранее острова Королевы Шарлотты). Архипелаг находится на северо-западном побережье Британской Колумбии, канадской провинции. Северн состоит в Обществе Высшего Образования Хайда-Гуай, изучает диалекты местного народа и пишет диссертацию на тему языков, которым угрожает исчезновение.



​Набережная островов Хайда-Гуай, где живет Северн со своей семьей. Фото Фрэка Куина

Свой переезд на острова Судзуки объяснила тем, что с момента ее первой речи экологическая ситуация на материке ее родной страны стала только хуже. На международных экоконференциях Северн до сих пор стыдно признавать свое канадское гражданство.

— Когда речь заходит о правительственных действиях в сфере инвайронментализма (экологического движения, направленного на усиление мер по защите окружающей среды. — Прим. TUT.BY), в Канаде и правда все очень плохо: мы будто движемся в обратном направлении. Еще 20 лет назад Канаду воспринимали как лидера в области экологии, а теперь, напротив, — как экологическую катастрофу.

Северн часто вспоминает свой детский триумф в Рио. По словам девушки, она не волновалась во время саммита и была готова бороться. Тем не менее девушка не уверена, что ее труд в области экологии сильно повлиял на людей. По ее словам, человечество все еще не заботится о своей планете должным образом.

— Когда я вспоминаю былое, я думаю: «Да, хорошая была речь». Не все мои речи такие, а все потому, что мы много работали и тренировались. Мы были готовы к этому. <…> Очень сложно оценить, насколько сильно я повлияла на людей и заставила ли их задуматься. Мне кажется, сейчас, спустя несколько лет, стоит задаться вопросом: «А преуспели ли мы в изменении мира к лучшему?» Мне кажется, нет, — говорит Северн Куллис-Судзуки.