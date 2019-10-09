Педагогов, исполнителей и любителей органной музыки приглашают на республиканский органный симпозиум в Пинске (полная программа)

Источник материала: Полесская правда



С 16 по 20 октября состоится республиканский органный симпозиум «Пинск-2019». В рамках мероприятия пройдут мастер-классы и концерты исполнителей на органе.

Мастер-классы по органной педагогике и исполнительству проведет заслуженный работник культуры РФ, заведующая предметно-цикловой комиссии органа и клавесина Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Галина Семёнова (Москва). Участие в мастер-классах бесплатное по предварительной записи. Заявку отсылайте по электронной почте на адрес: argany@tut.by

В рамках симпозиума пройдёт мастер-класс Алексея Шмитова, а также мастер-класс по настройке органа и лекция по истории органостроения и органному наследию на территории Беларуси Александра Бурделева. Кроме этого, важными событиями мероприятия станут концерты выдающихся музыкантов Анастасии Сидельниковой (Москва), Алексея Шмитова (Москва) и Игоря Оловникова (Минск). Также концерты дадут студенты и участники мастер-классов Галины Семеновой .

Напомним, в Пинске в нынешнем году на протяжении двух месяцев в кафедральном костеле Успения Пресвятой Девы Марии проходил международный фестиваль органной и старинной музыки, посвящённый памяти кардинала Казимира Свёнтэка. Здесь выступили исполнители и творческие коллективы из разных городов и стран: кроме Пинска, в программе были представлены Минск, Гродно, Полоцк, Москва, Санкт-Петербург, Краков, Белосток, Луцк. В день открытия с концертом выступил органист Константин Волостнов. Закрылся фестиваль исполнением реквиема сборными хорами из Пинска, Минска, Бреста, Украины в сопровождении органистки Каллиники Медведевой из Минска.

Программа республиканского органного симпозиума «Пинск-2019»:

13 октября:

Пинский кафедральный костел:

16.00 – Концерт органной музыки. Исполняет солистка Московской государственной академической филармонии Анастасия Сидельникова (Москва). Вход свободный.

16 октября:

Пинская детская школа искусств, большой зал.

18.00 – Торжественное открытие мастер-классов заслуженного работника культуры Российской Федерации, заведующей предметно-цикловой комиссии органа и клавесина Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Галины Семеновой. Концерт. Организационное собрание участников. Вход свободный.

17 октября:

Пинская детская школа искусств, большой зал:

10.00 – 13.00 – Мастер-класс по органной педагогике и исполнительству Галины Семёновой (Москва). Вход свободный. Участие в мастер-классе бесплатное по предварительной записи. Заявку отсылайте по электронной почте на адрес: argany@tut.by

– Мастер-класс по органной педагогике и исполнительству Галины Семёновой (Москва). Участие в мастер-классе бесплатное по предварительной записи. Заявку отсылайте по электронной почте на адрес: argany@tut.by 15.00 – 18.00 – Мастер-класс по органной педагогике и исполнительству Галины Семёновой. Вход свободный. Участие в мастер-классе бесплатное по предварительной записи. Заявку отсылайте по электронной почте на адрес: argany@tut.by

Пинский кафедральный костел:

19.30 – Концерт органной музыки студентов Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Пелагеи Костиной, Федора Скопни, Германа Леонова (Москва). Вход свободный.

18 октября:

Пинская детская школа искусств, большой зал:

10.00 – 13.00 – Мастер-класс по органной педагогике и исполнительству Галины Семёновой. Вход свободный. Участие в мастер-классе бесплатное по предварительной записи. Заявку отсылайте по электронной почте на адрес: argany@tut.by

Мастер-класс по органной педагогике и исполнительству Галины Семёновой. Участие в мастер-классе бесплатное по предварительной записи. Заявку отсылайте по электронной почте на адрес: argany@tut.by 15.00 – 18.00 – Мастер-класс по органной педагогике и исполнительству Галины Семёновой. Вход свободный. Участие в мастер-классе бесплатное по предварительной записи. Заявку отсылайте по электронной почте на адрес: argany@tut.by

19 октября:

Пинская детская школа искусств, большой зал.

09.30 – 10.00 – Лекция «История органостроення и органное наследие Беларуси». Александр Бурделёв (Минск). Вход свободный.

Лекция «История органостроення и органное наследие Беларуси». Александр Бурделёв (Минск). 10.00 – 13.00 – Мастер-класс по органной педагогике и исполнительству Галины Семёновой. Вход свободный. Участие в мастер-классе бесплатное по предварительной записи. Заявку отсылайте по электронной почте на адрес: argany@tut.by

Пинский кафедральный костел:

11.30 – 13.00 – Мастер-класс по основным принципам настройки органа. Александр Бурделёв (Минск). Участие в мастер-классе бесплатное. Число мест ограничено. Заявку отсылайте по электронной почте на адрес: argany@tut.by

Мастер-класс по основным принципам настройки органа. Александр Бурделёв (Минск). Участие в мастер-классе бесплатное. Число мест ограничено. Заявку отсылайте по электронной почте на адрес: argany@tut.by 16.00 – Концерт органной музыки студента Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Ивана Царева (Москва). Вход свободный.

20 октября:

Пинский кафедральный костел:

15.00 – Концерт органной музыки участников мастер-класса Галины Семеновой. Вход свободный.

22 октября:

Пинская детская школа искусств, большой зал:

18.00 – Концерт органной музыки. Исполняет – народный артист Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, профессор Белорусской государственной академии музыки Игорь Оловников (Минск). Вход платный. Телефон для справок 32-37-96.

24 октября:

Пинская детская школа искусств, большой зал:

10.00 – 12.00 – Мастер-класс по органной педагогике и исполнительству преподавателя органа и по методики органного исполнительства на кафедре органа и клавесина Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Алексея Шмитова (Москва). Вход свободный. Участие в мастер-классе бесплатное по предварительной записи. Заявку отсылайте по электронной почте на адрес: argany@tut.by

Пинский кафедральный костел:

19.30 – Концерт органной музыки. Исполняет Алексей Шмитов. Вход свободный.

По информации официального сайта Пинского горисполкома.

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