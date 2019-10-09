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Горячая традиция: австралийские пожарные вновь разделись ради благотворительности
10.10.2019 08:46 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Австралийские пожарные вновь поучаствовали в благотворительных съемках для календаря. Все как обычно — красивые брутальные мужчины и мимимишные животные. В общем, фотосессия получилась очень горячей.
Первый раз австралийские огнеборцы поучаствовали в съемках в 1993 году, тогда была цель собрать денег для ожогового отделения детской больницы. С тех пор календарь стал выходить ежегодно, а средства от его продажи идут также приютам для животных и ветеринарной клинике. Собрать за это время удалось ни много ни мало, а 3 млн долларов.
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