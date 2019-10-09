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На заправке в Нарочи установили огромного железного сома
10.10.2019 16:36 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
2-тонный сом длиной в 6 метров появился на автозаправке «Беларусьнефть» в поселке Нарочь (Мядельский район, Минская область). Об этом
Огромный сом установлен возле заправки № 17: любители селфи могут примерять на себя роль завидного рыбака. Именно рыбной ловлей, напоминает издание, славится этот белорусский курорт.
Скульптура выполнена из металлической арматуры, нержавеющей стали и б/у запчастей. На ее создание ушел месяц. Автор — профессиональный сварщик, художник и владелец творческой мастерской Владимир Каноник.
Кроме того, завершена реконструкция самой АЗС, которая длилась 3,5 месяца.
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Скульптура весит 2 тонны.
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