На заправке в Нарочи установили огромного железного сома

Источник материала: Tut.by

2-тонный сом длиной в 6 метров появился на автозаправке «Беларусьнефть» в поселке Нарочь (Мядельский район, Минская область). Об этом сообщает корпоративное издание neft.by.





Огромный сом установлен возле заправки № 17: любители селфи могут примерять на себя роль завидного рыбака. Именно рыбной ловлей, напоминает издание, славится этот белорусский курорт.

Скульптура выполнена из металлической арматуры, нержавеющей стали и б/у запчастей. На ее создание ушел месяц. Автор — профессиональный сварщик, художник и владелец творческой мастерской Владимир Каноник.





Кроме того, завершена реконструкция самой АЗС, которая длилась 3,5 месяца.