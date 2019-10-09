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4-летний ребенок прервал прямой эфир NBC. Ему срочно понадобилось к маме, которая была в кадре
10.10.2019 16:35 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ведущая канала NBC Кортни Кьюб озвучивала срочную новость — о том, что турецкие войска нанесли авиаудар по Сирии. В этот момент к ней в студию забежал сын, которому срочно понадобилось что-то узнать у мамы.Видео:
Заметив его на экране, Кортни Кьюб попыталась отодвинуть ребенка, но у нее не получилось.
— Извините. Мои дети здесь. Прямой эфир! — растерянно заулыбалась женщина.
После этого кадр сменился заставкой с картой и обозначением территории, которую хочет контролировать Турция. Параллельно телеведущая продолжила вести прямой эфир.
Позже она объяснила, почему ее сын оказался в студии: выйти в эфир нужно было срочно, а она не успела отвезти ребенка в сад.
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Ведущая канала NBC Кортни Кьюб озвучивала срочную новость - о том, что турецкие войска нанесли авиаудар по Сирии. В этот момент к ней в студию забежал сын, которому...
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