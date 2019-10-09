4-летний ребенок прервал прямой эфир NBC. Ему срочно понадобилось к маме, которая была в кадре

Источник материала: Tut.by

Ведущая канала NBC Кортни Кьюб озвучивала срочную новость — о том, что турецкие войска нанесли авиаудар по Сирии. В этот момент к ней в студию забежал сын, которому срочно понадобилось что-то узнать у мамы.

Видео:

Заметив его на экране, Кортни Кьюб попыталась отодвинуть ребенка, но у нее не получилось.

— Извините. Мои дети здесь. Прямой эфир! — растерянно заулыбалась женщина.

После этого кадр сменился заставкой с картой и обозначением территории, которую хочет контролировать Турция. Параллельно телеведущая продолжила вести прямой эфир.

Позже она объяснила, почему ее сын оказался в студии: выйти в эфир нужно было срочно, а она не успела отвезти ребенка в сад.