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4-летний ребенок прервал прямой эфир NBC. Ему срочно понадобилось к маме, которая была в кадре

10.10.2019 16:35 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ведущая канала NBC Кортни Кьюб озвучивала срочную новость — о том, что турецкие войска нанесли авиаудар по Сирии. В этот момент к ней в студию забежал сын, которому срочно понадобилось что-то узнать у мамы.

Видео: MSNBC

Заметив его на экране, Кортни Кьюб попыталась отодвинуть ребенка, но у нее не получилось.

— Извините. Мои дети здесь. Прямой эфир! — растерянно заулыбалась женщина.

После этого кадр сменился заставкой с картой и обозначением территории, которую хочет контролировать Турция. Параллельно телеведущая продолжила вести прямой эфир.

Позже она объяснила, почему ее сын оказался в студии: выйти в эфир нужно было срочно, а она не успела отвезти ребенка в сад.

 
Теги: Новости
 
 
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Ведущая канала NBC Кортни Кьюб озвучивала срочную новость - о том, что турецкие войска нанесли авиаудар по Сирии. В этот момент к ней в студию забежал сын, которому...
 
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