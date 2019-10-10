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В Гродно открылось необычная почта, где можно бесплатно отправить открытку маме

11.10.2019 19:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В торговом центре OldCity совместно с Гродненским филиалом РУП «Белпочта» в честь Дня матери открыли необычную почту, где можно совершенно бесплатно отослать открытку маме или бабушке. Организаторы говорят, что за первые несколько часов акции «разлетелось» около 500 открыток.


Почтовый ящик уже стоит в атриуме OldCity. Открытки специально для акции нарисовали и отпечатали в одной из фотостудий города.



— Нам кажется, что это очень светлая и добрая акция и мы уверены, что для каждой мамы и бабушки эти открытки станут трогательным и приятным сюрпризом, — рассказал маркетолог торгового центра Сергей Иванов.

Акция будет продолжаться до 14 октября.

 
 
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В торговом центре OldCity совместно с Гродненским филиалом РУП «Белпочта» в честь Дня матери открыли необычную почту, где можно совершенно бесплатно подписать и...
 
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