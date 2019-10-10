Вроцлав дарит бесплатный проезд в общественном транспорте для читателей книг нобелевской лауреатки

Источник материала: Tut.by

Польский Вроцлав решил отпраздновать победу нобелевской лауреатки по литературе Ольги Токарчук . Все, у кого будет с собой книга писательницы, смогут бесплатно ездить в городском общественном транспорте, пишет британское издание The Guardian.



Ольга Токарчук. Фото: Reuters

— Как только мы услышали новость о том, что Ольга Токарчук выиграла Нобелевскую премию, мы захотели поделиться радостью со всеми жителями нашего города, который совсем недавно сделал писательницу почетной гражданкой города, — сказал пресс-секретарь города Пшемыслав Галецки.

До вечера воскресенья каждый пассажир, у которого окажется при себе книга писательницы — электронная или обычная, сможет ездить в общественном транспорте бесплатно.

Ольга Токарчук живет как во Вроцлаве, так и в польской деревне Краянов на границе с Чехией.

Писательнице 57 лет. Сегодня ее называют одной из самых читаемых и коммерчески успешных авторов в современной польской литературе. В прошлом году она получила престижную Букеровскую премию за роман «Бегуны». До нее никому из польских писателей это не удавалось. Известна Ольга Токарчук своим «мифическим тоном» письма. Ее считают мастером короткой прозы. Произведения Ольги Токарчук переведены на многие языки мира.

Польская писательница получила премию 2018 года «за нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет преодоление границ как форму жизни».