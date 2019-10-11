«Мажор», «Сумерки» и Ван Гог. Какие сериалы и картины белорусы ищут чаще всего?

В воскресенье, 13 октября, в Беларуси отмечают День работников культуры. По этому поводу Яндекс собрал поисковые запросы и составил статистику, какими писателями и актерами интересуются жители Беларуси, а также каких художников они чаще всего ищут.
Поисковик Яндекс анализировал запросы пользователей из Беларуси с октября 2018-го по октябрь 2019-го года. Каждому из запросов он присвоил рейтинг — как часто ищут именно это название. И вот какая статистика получилась.
Актеров каких сериалов ищут чаще всего?
Больше всего пользователей Яндекса из Беларуси привлекают российские сериалы. В рейтинге — их целых восемь штук.
«Полицейский с Рублевки» — 100
«Сваты» — 83
«Игра престолов» — 80
«Мажор» — 62
«Кухня» — 58
«Ольга» — 47
«Молодёжка» — 46
«Ривердэйл» — 40
«Улица» — 39
«Ивановы-Ивановы» — 34
Актеры каких фильмов интересуют жителей Беларуси?
А вот тут намечается небольшое разноообразование. Британские, американские, советские фильмы (и ни одного белорусского).
«Гарри Поттер», серия фильмов — 100
«Сумерки», серия фильмов — 89
«Аквамен» — 87
«Мстители» — 66
«Т-34» — 64
«Любовь и голуби» — 59
«Пираты карибского моря», серия фильмов — 56
«Дивергент», серия фильмов — 48
«Москва слезам не верит» — 41
«После» — 41
Какими писателями интересуются белорусы?
Интересно, что чаще всего белорусы ищут именно белорусских писателей, хотя среди персоналий в рейтинг попал только один человек — Владимир Орлов. Все остальные имена — росийские.
А вот на первом месте — Константин Муравьев. Это российский писатель-фантаст, книги которого рассказывают о колдовстве и путешествия в другие миры и прошлое.
По категориям:
Белорусские — 100
Русские — 30
Зарубежные — 17
Современные — 15
Детские — 8
Английские — 7
Сказочники — 3
По авторам:
Константин Муравьев — 100
Алексей Иванов — 61
Дмитрий Быков — 44
Михаил Веллер — 40
Владимир Орлов — 32
Александр Сапаров — 23
Сергей Минаев — 23
Сергей Алексеев — 22
Владимир Сорокин — 22
Василий Сахаров — 18
Картины каких художников ищут белорусы?
Здесь белорусы любят разное: французское, испанское, итальянское, белорусское, русское искусство.
Винсент Ван Гог — 100
Марк Шагал — 77
Сальвадор Дали — 67
Пабло Пикассо — 48
Иван Айвазовский — 30
Архип Куинджи — 25
Клод Моне — 24
Илья Репин — 23
Иван Шишкин — 22
Леонардо да Винчи — 19
Какие картины?
Эдвард Мунк «Крик» — 100
Гюстав Курбе «Происхождение мира» — 71
Иван Репин «Приплыли» — 62
Виктор Васнецов «Три богатыря» — 58
Леонардо да Винчи «Мона Лиза» — 46
Василий Пукирев «Неравный брак» — 43
Федор Решетников «Опять двойка» — 30
Илья Репин «Бурлаки на Волге» — 25
Винсент Ван Гог «Звездная ночь» — 22
Валентин Серов «Девочка с персиками» — 20
Кстати. Такой картины — «Приплыли» — не существует. Ее так прозвали в народе. В 1930-е годы на выставке в Сумском художественном музее рядом с работами Репина повесили картину Льва Соловьева «Монахи. Не туда заехали». Большинство посетителей ошибочно приписали ее автору «Бурлаков на Волге».