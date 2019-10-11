«Мажор», «Сумерки» и Ван Гог. Какие сериалы и картины белорусы ищут чаще всего?

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 13 октября, в Беларуси отмечают День работников культуры. По этому поводу Яндекс собрал поисковые запросы и составил статистику, какими писателями и актерами интересуются жители Беларуси, а также каких художников они чаще всего ищут.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Поисковик Яндекс анализировал запросы пользователей из Беларуси с октября 2018-го по октябрь 2019-го года. Каждому из запросов он присвоил рейтинг — как часто ищут именно это название. И вот какая статистика получилась.

Актеров каких сериалов ищут чаще всего?

Больше всего пользователей Яндекса из Беларуси привлекают российские сериалы. В рейтинге — их целых восемь штук.

«Полицейский с Рублевки» — 100

«Сваты» — 83

«Игра престолов» — 80

«Мажор» — 62

«Кухня» — 58

«Ольга» — 47

«Молодёжка» — 46

«Ривердэйл» — 40

«Улица» — 39

«Ивановы-Ивановы» — 34

Актеры каких фильмов интересуют жителей Беларуси?

А вот тут намечается небольшое разноообразование. Британские, американские, советские фильмы (и ни одного белорусского).

«Гарри Поттер», серия фильмов — 100

«Сумерки», серия фильмов — 89

«Аквамен» — 87

«Мстители» — 66

«Т-34» — 64

«Любовь и голуби» — 59

«Пираты карибского моря», серия фильмов — 56

«Дивергент», серия фильмов — 48

«Москва слезам не верит» — 41

«После» — 41

Какими писателями интересуются белорусы?

Интересно, что чаще всего белорусы ищут именно белорусских писателей, хотя среди персоналий в рейтинг попал только один человек — Владимир Орлов. Все остальные имена — росийские. А вот на первом месте — Константин Муравьев. Это российский писатель-фантаст, книги которого рассказывают о колдовстве и путешествия в другие миры и прошлое.

По категориям:

Белорусские — 100

Русские — 30

Зарубежные — 17

Современные — 15

Детские — 8

Английские — 7

Сказочники — 3

По авторам:

Константин Муравьев — 100

Алексей Иванов — 61

Дмитрий Быков — 44

Михаил Веллер — 40

Владимир Орлов — 32

Александр Сапаров — 23

Сергей Минаев — 23

Сергей Алексеев — 22

Владимир Сорокин — 22

Василий Сахаров — 18

Картины каких художников ищут белорусы?

Здесь белорусы любят разное: французское, испанское, итальянское, белорусское, русское искусство.

Винсент Ван Гог — 100

Марк Шагал — 77

Сальвадор Дали — 67

Пабло Пикассо — 48

Иван Айвазовский — 30

Архип Куинджи — 25

Клод Моне — 24

Илья Репин — 23

Иван Шишкин — 22

Леонардо да Винчи — 19

Какие картины?

Эдвард Мунк «Крик» — 100

Гюстав Курбе «Происхождение мира» — 71

Иван Репин «Приплыли» — 62

Виктор Васнецов «Три богатыря» — 58

Леонардо да Винчи «Мона Лиза» — 46

Василий Пукирев «Неравный брак» — 43

Федор Решетников «Опять двойка» — 30

Илья Репин «Бурлаки на Волге» — 25

Винсент Ван Гог «Звездная ночь» — 22

Валентин Серов «Девочка с персиками» — 20

Кстати. Такой картины — «Приплыли» — не существует. Ее так прозвали в народе. В 1930-е годы на выставке в Сумском художественном музее рядом с работами Репина повесили картину Льва Соловьева «Монахи. Не туда заехали». Большинство посетителей ошибочно приписали ее автору «Бурлаков на Волге».