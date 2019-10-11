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«Мажор», «Сумерки» и Ван Гог. Какие сериалы и картины белорусы ищут чаще всего?

12.10.2019 10:32 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 13 октября, в Беларуси отмечают День работников культуры. По этому поводу Яндекс собрал поисковые запросы и составил статистику, какими писателями и актерами интересуются жители Беларуси, а также каких художников они чаще всего ищут.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Поисковик Яндекс анализировал запросы пользователей из Беларуси с октября 2018-го по октябрь 2019-го года. Каждому из запросов он присвоил рейтинг — как часто ищут именно это название. И вот какая статистика получилась.

Актеров каких сериалов ищут чаще всего?

Больше всего пользователей Яндекса из Беларуси привлекают российские сериалы. В рейтинге — их целых восемь штук.

  • «Полицейский с Рублевки» — 100
  • «Сваты» — 83
  • «Игра престолов» — 80
  • «Мажор» — 62
  • «Кухня» — 58
  • «Ольга» — 47
  • «Молодёжка» — 46
  • «Ривердэйл» — 40
  • «Улица» — 39
  • «Ивановы-Ивановы» — 34

Актеры каких фильмов интересуют жителей Беларуси?

А вот тут намечается небольшое разноообразование. Британские, американские, советские фильмы (и ни одного белорусского).

  • «Гарри Поттер», серия фильмов — 100
  • «Сумерки», серия фильмов — 89
  • «Аквамен» — 87
  • «Мстители» — 66
  • «Т-34» — 64
  • «Любовь и голуби» — 59
  • «Пираты карибского моря», серия фильмов — 56
  • «Дивергент», серия фильмов — 48
  • «Москва слезам не верит» — 41
  • «После» — 41

Какими писателями интересуются белорусы?

Интересно, что чаще всего белорусы ищут именно белорусских писателей, хотя среди персоналий в рейтинг попал только один человек — Владимир Орлов. Все остальные имена — росийские.

А вот на первом месте — Константин Муравьев. Это российский писатель-фантаст, книги которого рассказывают о колдовстве и путешествия в другие миры и прошлое.

По категориям:

  • Белорусские — 100
  • Русские — 30
  • Зарубежные — 17
  • Современные — 15
  • Детские — 8
  • Английские — 7
  • Сказочники — 3

По авторам:

  • Константин Муравьев — 100
  • Алексей Иванов — 61
  • Дмитрий Быков — 44
  • Михаил Веллер — 40
  • Владимир Орлов — 32
  • Александр Сапаров — 23
  • Сергей Минаев — 23
  • Сергей Алексеев — 22
  • Владимир Сорокин — 22
  • Василий Сахаров — 18

Картины каких художников ищут белорусы?

Здесь белорусы любят разное: французское, испанское, итальянское, белорусское, русское искусство.

  • Винсент Ван Гог — 100
  • Марк Шагал — 77
  • Сальвадор Дали — 67
  • Пабло Пикассо — 48
  • Иван Айвазовский — 30
  • Архип Куинджи — 25
  • Клод Моне — 24
  • Илья Репин — 23
  • Иван Шишкин — 22
  • Леонардо да Винчи — 19

Какие картины?

  • Эдвард Мунк «Крик» — 100
  • Гюстав Курбе «Происхождение мира» — 71
  • Иван Репин «Приплыли» — 62
  • Виктор Васнецов «Три богатыря» — 58
  • Леонардо да Винчи «Мона Лиза» — 46
  • Василий Пукирев «Неравный брак» — 43
  • Федор Решетников «Опять двойка» — 30
  • Илья Репин «Бурлаки на Волге» — 25
  • Винсент Ван Гог «Звездная ночь» — 22
  • Валентин Серов «Девочка с персиками» — 20

Кстати. Такой картины — «Приплыли» — не существует. Ее так прозвали в народе. В 1930-е годы на выставке в Сумском художественном музее рядом с работами Репина повесили картину Льва Соловьева «Монахи. Не туда заехали». Большинство посетителей ошибочно приписали ее автору «Бурлаков на Волге».

 
 
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В воскресенье, 13 октября, в Беларуси отмечают День работников культуры. По этому поводу Яндекс собрал поисковые запросы и составил статистику, какими писателями и...
 
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