Педагоги Дубровенской школы искусств постоянно заняты творчеством и реализацией проектов

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





С одной стороны в этой школе все строго регламентировано учебными программами и нормами оценивания получения учебных навыков, имеет четкую структуру уроков и перемен, каникул и четвертей. С другой стороны, во всем чувствуется неформальный подход к делу, та особая атмосфера, которая вдохновляет на творчество и учеников, и учителей.

—Одной из главных своих задач мы считаем дать возможность ребенку поверить в свои силы, научить себя слышать и понимать, раскрыть способности, — рассказывает директор Дубровенской детской школы искусств им.Ф.Яруллина Оксана Аникеева. — А это возможно, если рядом с ребенком оказывается педагог, который постоянно занят творчеством, реализацией каких-то замыслов и проектов. В нашей школе невозможно преподавать без постоянной работы над собой как в педагогическом, так и в творческом плане. Дети тянутся к ярким личностям, чувствуют постоянную внутреннюю работу и увлеченность профессией и, доверяясь преподавателю, начинают раскрываться иногда с неожиданной для себя и родителей стороны.

Эта атмосфера взаимообогащения и взаимоодухотворения заложена в традиции обучения в ДШИ давно. На ней воспитывалась большая часть современного педагогического коллектива школы, которые являются ее выпускниками, а теперь помогают проникнуться ею своим ученикам. Педагоги отмечают, что часто взрослые люди, не доучившись когда-то в музыкальной школе, приводят сюда своих детей с четкой установкой, что это необходимо. А иногда сами дети, оставив однажды занятия в ДШИ, возвращаются через некоторое время для того, чтобы наверстать упущенное.

— Успехи наших учеников, то желание, с каким они посещают занятия, работает на имидж учебного заведения, заставляет держать высокую планку в качестве обучения и воспитания, — отмечает Оксана Аникеева. — В этом году мы набрали 77 первоклашек. Это почти в два раза больше, чем в прошлые годы. Это радует и вместе с тем это — большая ответственность.

Ведь многие дети, да и родители, побывав на наших творческих мероприятиях, выставках, прочитав о наших победах в газете, решают, что успех и яркость выступления на сцене — это сиюминутно и легко. Однако за всем этим стоят уроки, многочасовая самостоятельная работа и репетиции.

Мы проводим большую работу с родителями наших учеников. Практически каждое родительское собрание — совместное, когда преподаватели показывают, как и чему учатся дети, объясняют, что необходимо дорабатывать дома.

Школа искусств — это не просто хобби или полезная занятость, это колоссальная нагрузка. Но только то, что получается через физические и нравственные усилия, остается в человеке надолго, приводит к пониманию истинной ценности труда и особому восприятию искусства и окружающего мира, — уверена Оксана Аникеева.

— Педагогический коллектив школы, составляя план работы на год, старается учесть множество аспектов, для того чтобы детям было интересно, чтобы дать им возможность проявить себя. Соблюдая всевозможные программы и выполняя планы, мы выходим за их рамки, если этого требует конкретная ситуация или конкретная личность. Так, например, задумывая выставку, мы как бы погружаем детей (причем разных отделений школы) в предложенную тему, смотрим видеоматериалы, читаем, обсуждаем. И на выходе у нас получается не просто выставка, а театрализация, в которой принимают участие и музыканты, и танцоры, и певцы. И наоборот, музыкальный конкурс у нас сопровождается выставкой по мотивам мелодий, представленных на суд жюри.

Молодой директор уверена, что все проекты, которые реализуются в школе, жизнеспособны благодаря сотрудничеству педагогов, родителей и учеников.

24 педагога школы раскрывают перед тремя сотнями воспитанников тайны мастерства, учат чувствовать гармонию, понимать красоту, ведут за собой личным примером. Сейчас в учреждении образования действуют 6 творческих коллективов. Среди них звание образцовый носит оркестр баянов, народный — ансамбль «Aurum», борется за присвоение звания образцовый ансамбль «Квадрат». Недавно созданный ансамбль «Днепровские перезвоны» стал отправной точкой одноименного творческого проекта — открытого регионального детского инструментального смотра-конкурса.

Инициировал коллектив школы проведение районного конкурса для детей «Музыкальная капель» и конкурса для учащихся ДШИ на лучшее исполнение музыки народов мира.

В этом году на базе школы создан инструментально-хореографический фольклорный коллектив. В ближайших планах — проведение творческого вечера «В мире старых пластинок».

—Мы не хотим останавливаться на том, что уже достигнуто. Интересен сам поиск идеи, а потом путь ее реализации. Для этого наши педагоги не жалеют ни сил, ни времени. И ничто не заменит того радостного ощущения, когда знаешь, что сделано многое и сделано хорошо, — уверена Оксана Аникеева.

Именно за такой подход к делу, профессионализм и большой вклад в дело воспитания подрастающего поколения коллектив Дубровенской школы искусств имени Фарида Яруллина занесен в 2019 году на районную Доску почета.

Елена КОРСАКОВА.