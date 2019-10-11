Умер актер Роберт Форстер. Он снимался у Тарантино и Дэвида Линча

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В Лос-Анджелесе 11 октября умер американский актер Роберт Форстер. Ему было 78 лет, сообщает Variety.



Фото: IMDB

Актер умер в день премьеры полнометражного сиквела «Во все тяжкие» с его участием. Причиной смерти стала опухоль головного мозга.

За свою карьеру Форстер снялся в больше сотни фильмов. Он дважды работал с Дэвидом Линчем — в фильме «Малхолланд драйв» (2001) и третьем сезоне сериала «Твин Пикс».

В 1998 году Фостера номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Макса Черри в фильме Квентина Тарантино «Джеки Браун».

Актер также снимался в сериале «Последний настоящий мужчина» (2011) и фильме «Потомки» (2011), за который был номинирован на Премию Гильдии актеров в 2012 году.

Форстер начал свою карьеру на Бродвее в мюзикле «У миссис Дэйди есть любовник», после чего режиссер Джон Хьюстон пригласил его сыграть в своем фильме «Блики в золотом глазу» (1967). Главные роли там исполняли Элизабет Тейлор и Марлон Брандо.

Последним проектом Форстера стала картина «Путь: во все тяжкие. Фильм» (El Camino: A Breaking Bad Movie) — полнометражное продолжение сериала «Во все тяжкие». Там актер повторил свою роль Эда, помощника адвоката Сола Гудмана. Премьера фильма на Netflix состоялась 11 октября.