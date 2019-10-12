|
В США грабитель оставил пистолет без присмотра. Посмотрите, что было дальше
13.10.2019 09:19 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В американском городе Падака во время ограбления отеля грабитель слишком увлекся сбором наличных из кассы и упустил свое оружие из вида. Им завладела сотрудница отеля: женщина обернула его против нападавшего и даже выстрелила. Момент попал на камеру наблюдения: посмотрите, как это произошло.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина выстрелила.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)