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В США грабитель оставил пистолет без присмотра. Посмотрите, что было дальше

13.10.2019 09:19 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В американском городе Падака во время ограбления отеля грабитель слишком увлекся сбором наличных из кассы и упустил свое оружие из вида. Им завладела сотрудница отеля: женщина обернула его против нападавшего и даже выстрелила. Момент попал на камеру наблюдения: посмотрите, как это произошло.

 
 
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