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Туфель или туфлей? Договоры или договора? Тест по коварным словам, в которых вы точно ошибались

14.10.2019 11:32 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Есть в нашей речи моментики, которые часто ставят в тупик. Вот, например, как правильно сказать: договоры или договора? Нет туфлей или туфель? А что делать со словом «дно» во множественном числе? Чтобы раз и навсегда разобраться с этими словами-предателями, вот вам наш тест. Не благодарите :)

В тесте использованы фото с сайтов unsplash.commaxpixel.net.

 
 
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Есть в нашей речи моментики, которые часто ставят в тупик. Вот, например, как правильно сказать: договоры или договора? Нет туфлей или туфель? А что делать со словом...
 
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