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В возрасте 25 лет умерла корейская поп-звезда

14.10.2019 16:07 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Корейская поп-исполнительница и актриса Солли (настоящее имя — Чхве Чжин Ри) обнаружена мертвой в своей квартире. Полиция не исключает, что это был суицид, сообщает Би-би-си.

Тело 25-летней исполнительницы в ее доме обнаружил менеджер Солли. Как заявили Би-би-си в полиции, предположительно певица покончила с собой, так как страдала от затяжной депрессии.

Звезда, у которой более пяти миллионов подписчиков в Instagram, стала популярной благодаря участию в южнокорейской женской K-pop группе. Коллектив стал известен не только в Корее, но и за границей. В 2015 году Солли ушла из группы, чтобы сосредоточиться на актерской карьере — впервые в кино она снялась в 11 лет. Однако, как писала южнокорейская пресса, причиной ухода исполнительницы из группы была травля в соцсетях — Солли критиковали за нестандартное для Южной Кореи поведение.

 
 
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Тело 25-летней исполнительницы в ее доме обнаружил менеджер Солли. Как заявили Би-би-си в полиции, предположительно певица покончила с собой, так как страдала от...
 
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