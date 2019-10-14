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В Могилев пришло бабье лето, а мы вышли ловить его на улицах города. Красота же!

15.10.2019 08:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как вам такая жара в октябре? Нам нравится! Потому мы вышли на улицы Могилева ловить по-летнему теплые лучи октябрьского солнца.

Правда, для растений такая жара — а вчера, 14 октября, было +19°С! — не очень. В Могилеве даже каштаны зацвели не в срок. Бабье лето в Могилеве продлится всю неделю: будет тепло, солнечно и почти без дождей.






















 
Теги: Могилев
 
 
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