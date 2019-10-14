В Могилев пришло бабье лето, а мы вышли ловить его на улицах города. Красота же!

Источник материала: Tut.by

Как вам такая жара в октябре? Нам нравится! Потому мы вышли на улицы Могилева ловить по-летнему теплые лучи октябрьского солнца.

Правда, для растений такая жара — а вчера, 14 октября, было +19°С! — не очень. В Могилеве даже каштаны зацвели не в срок . Бабье лето в Могилеве продлится всю неделю : будет тепло, солнечно и почти без дождей.



















































































