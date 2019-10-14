О жизни на Канарах и «Евровидении». Познакомились с белоруской, которая удивила жюри испанского «Голоса»

Источник материала: Tut.by

В четверг у Русланы Панчишиной были математика, физкультура, испанский и немецкий языки. А еще солнце и +28 градусов — на Тенерифе, куда семья девочки переехала три года назад, в эти дни стоит чудесная погода. Руслана — та самая 14-летняя белоруска, которая пришла на испанское шоу «Голос. Дети» и спела так, что на первых же секундах к ней развернулись два члена жюри.



Скриншот youtube.com

О переезде в Испанию и привыкании к новой школе,

впечатлениях от испанского шоу и белорусского отбора на детское «Евровидение»,

особенностях испанского менталитета, к которому даже не пришлось привыкать,

и папе-бизнесмене, который позволяет быть собой и воспитывает рациональное отношение к деньгам,

Руслана и ее отец Роман рассказали TUT.BY.

«В Испании очень любят детей. Здесь хотят понимать, что из себя представляет семья»

Руслана — младший ребенок в семье Панчишиных. Разница между ней и старшей сестрой — 20 лет. Сейчас Руслана, ее мама Ирина и сестра Юлия живут на юге острова Тенерифе, сюда они переехали около трех лет назад. Папа остался в Минске: здесь у него бизнес в сфере международных перевозок. К семье он приезжает по важным поводам. Например, как сейчас: в эфир вышло выступление дочери, и такое событие он пропустить не мог.

Музыкой, рассказывает Руслана, она стала заниматься еще в детском саду: руководитель кружка настойчиво рекомендовала заняться вокалом.

— Я и сам подметил ее способности, — подхватывает мысль дочки Роман. — В три года она точно попадала в ноты. И всегда громко разговаривала. С этим нужно было что-то делать, хоть я всегда хотел, чтобы она занималась биатлоном. Вот так мы пришли к первому преподавателю. И дальше по мере роста ее уровня мы старались находить наставника, который мог дать что-то новое. Это очень важно — не зацикливаться на одной школе. Иначе ты ограничен знаниями лишь одного преподавателя.

Хотя на самом деле «музыкальный код» родители Русланы передали ей еще при рождении.

— Наша семья родом из Украины. Я учился в военном училище и по распределению попал в Беларусь, — продолжает Роман. — В Беларуси мы прожили с 1984 года, но никогда не забывали о своих корнях и культуре. Поэтому хотелось назвать дочь украинским именем. И так еще совпало, что первой победителем на «Евровидении» от Украины стала Руслана, причем как раз в 2005 году, когда родилась дочка.

Первым большим выступлением для белорусской Русланы стало участие в отчетном концерте на сцене Дворца Республики. Дальше — больше. Девочка пробовала себя на «Детской Новой волне» и дважды — в белорусском национальном отборе на детское «Евровидение». В этом году вместе с группой Monkey Tops они заняли первое место, но только по версии жюри. Зрительское голосование опустило герлз-бэнд на третью строчку. Но об этом позже.

Кроме этого, Руслана не раз становилась лауреатом песенных конкурсов в Италии, Грузии, Германии.



Фото из личного архива Русланы Панчишиной

Своим первым настоящим успехом на телевидении Руслана считает выступление на шоу «Голос. Дети».

— Это была мечта — выйти на сцену «Голоса».

— И не важно, в какой стране?

— Когда стартовал первый сезон российской версии шоу, я смотрела и думала: «Как же это круто!» Но потом так сложились обстоятельства, что мы переехали в Испанию. И тут подумала: «А почему бы не замахнуться на Европу?»

Пойти на испанский «Голос» Руслана решила спонтанно. Мама и папа ее решение поддержали. Первые кастинги прошли легко и спокойно, и вот ее пригласили в Мадрид.

— Там уже все было посерьезней: много людей, съемок, интервью. После этого мне опять позвонили и сказали, что меня взяли в шоу на слепые прослушивания.

Чтобы поддержать дочку, Роман бросил дела и приехал в Испанию.

— Телеканал, на котором выходит шоу, очень хотел видеть нас всех, — говорит он. — В Испании очень любят детей. И здесь хотят понимать, что из себя представляет семья.



Поддержать Руслану собралась вся семья. Фото из личного архива Русланы Панчишиной

Процесс съемок, говорит Роман, довольно долгий и волнительный не только для юных исполнителей, но и для их родителей.

— Нас водили по разным комнатам, снимали. Даже приходил психолог, всех успокаивал. Было так непривычно! В то же время это настолько классно. То, что психолог нужен детям, — понятно. Но то, что он и для взрослых предусмотрен, — просто невероятно. Хотя он действительно понадобился. Испанцы очень эмоциональны. Одна мама сидела и все время плакала. И она была не одна такая.

Сама Руслана, вспоминает Роман, «держалась, как кремень, — настолько была психологически устойчива».

Его дочка вспоминает об этом опыте более легко. Рассказывает, что на сцену она шла с одной мыслью: если жюри повернется, то пойдет в команду к Давиду. Но Давид не оценил ее исполнение, и план пришлось срочно менять.

Видео:

— Жюри повернулось к вам буквально на первых секундах. Что вы почувствовали? Не растерялись?

— Голос немного дрогнул, ушел в сторону, но ничего криминального. Весь день до выхода на сцену я сильно волновалась. Но потом подумала: «Я же не на расстрел иду. Это моя мечта, которая вот-вот исполнится. Надо успокоиться». И все волнение куда-то исчезло!

— Белорусам более-менее знакомы украинское и российское шоу «Голос. Дети», их наставники. Как вы выбирали себе тренера? Специально готовились?

— Я интересуюсь местной музыкой и культурой, поэтому заочно знала этих людей. Когда пришлось выбирать, не было времени размышлять и взвешивать. Выбрала спонтанно: просто захотелось пойти к Россарио.

Телевизионная версия шоу только что вышла в эфир, хотя снималось оно сильно заранее. Руслана уже знает свой результат, но как человек, который в курсе, что договор и обещания нарушать нельзя, не может о нем говорить.

— Я не ожидала, что в Беларуси будет такой фурор по поводу моего участия. Когда я сидела и смотрела «свой» выпуск, телефон разрывался. Честно, боялась, что он взорвется. Было столько сообщений, запросов в друзья, подписок — просто залпом.



Фото из личного архива Русланы Панчишиной

«После финала нацотбора на „Евровидение“ мы расстроились. Даже ушли со сцены, когда объявляли победителя»

Несмотря на то что уже три года Руслана живет на Канарских островах, с Беларусью она связь не теряет. В Минск приезжает каждое лето — чтобы увидеться с родными и друзьями и поучаствовать в тех музыкальных проектах, которые, по мнению девушки, способны дать ей новый опыт.

В национальном отборе на детское «Евровидение» Руслана участвовала дважды. В первый раз — в 2017-м, но тогда все прошло не особо успешно. В этом году она подавала «сольную» заявку и в составе группы Monkey Tops.

— Для сольного номера Uzari написал очень классную песню, но ее почему-то не пропустили, — говорит Роман.

В составе Monkey Tops Руслана вместе с тремя напарницами вышла в финал нацотбора. Работать в команде было «где-то проще, где-то сложнее», но точно интересно. Чтобы приехать на белорусский нацотбор, ей на три недели раньше пришлось оставить школу. Подготовка к выступлению у девушек была основательной: они выступали в детских лагерях, снимали клип, ездили знакомиться с украинской группой OpenKids, которая выступает в похожем формате.

Видео:/ Выступление Monkey Tops в финале отбора на детское «Евровидение»

На вопрос, зачем 14-летнему подростку детское «Евровидение», Руслана отвечает:

— Мне всегда казалось, что это классный опыт. Куча камер и людей, на тебя смотрит вся Европа! Детское «Евровидение казалось праздником. Мне очень хотелось выйти на эту сцену, но не получилось. А потом меня взяли на «Голос». И этот опыт оказался не хуже.

По итогам голосования жюри Monkey Tops заняли первое место. Но у телезрителей сложилось другое мнение: они дали группе лишь пять баллов. В итоге получилось третье место.

— Мы, если честно, расстроились. Если вы видели, даже ушли со сцены, когда объявляли победителя . Но я благодарна этому опыту. Оказалось, что работать в группе — это очень круто. Я поняла, что такое настоящая работа в команде, насколько важно, чтобы каждый понимал друг друга и поддерживал.

В этом году (впрочем, как и всегда) вокруг детского «Евровидения» пытались разгореться несколько скандалов. Первый — еще на этапе прослушиваний. Тогда актриса Вера Полякова, которая готовила выступление группы «Нескучный возраст», возмутилась фонившими микрофонами и другими техническими промахами в организации .

— Я не присутствовал на выступлении «Нескучного возраста» непосредственно на отборе. Поэтому судить сложно, — говорит Роман. — Вполне допускаю, что технический сбой мог быть. Почему? Потому что на выступлении группы Моnkey Tops, во время прямого эфира, у Русланы не работали энейры (специальные наушники, через которые исполнителю подается звук. — Прим. TUT.BY). Но она опытный боец. Как только поняла, что звук не идет, тут же их сняла и начала слушать наружный звук. Это было неудобно и рискованно. Но песня была настолько отрепетирована, что никто ничего не заметил.

После отбора «свои мысли в жесткой форме» семья Русланы высказала специалисту, ответственному за микрофоны и энейры. Были у них и другие предложения насчет организации отбора.



Руслана со своей испанской преподавательницей по вокалу Марией Алехандрой Мереб де Толедо. Фото из личного архива РусланыФото из личного архива Русланы Панчишиной

— Во-первых, можно сделать голосование жюри открытым, как это было на «взрослом» отборе. Во-вторых, изменить зрительское голосование. В нынешнем виде смс и звонки позволяют более состоятельным людям прибегать к накрутке голосов. И у них нет выхода, потому что так делает не одна и не две команды. С юридической точки зрения ничего незаконного нет. Но с моральной, разумеется, есть, поскольку отражается не реальная картина голосов за некоторых участников. По правде говоря, зритель не стремится голосовать. Голосуют свои. И кто привлечет максимальное количество своих и подключит дополнительные сим-карты, тот и наберет больше. А преподносится это все как реальная картина. Даже 2000 голосов в масштабе страны — разве это зрительский интерес? Он сейчас в Youtube и Instagram, где все четко регламентируется ip-адресом.

«Когда звенел звонок, я вставала, чтобы пойти на перемену. Но оказалось, что перемен между уроками тут нет»

Детское «Евровидение» — страница для Русланы уже перевернутая: ей 14 лет, а это предельный возраст для участия в конкурсе.

В свои 14 она твердо уверена, что будущее свяжет только с музыкой. Причем планирует ее не только исполнять, но и писать.

— Для меня музыка — это не просто хобби. Это моя жизнь. В дальнейшем я вижу себя в Европе. Наверное, отучусь здесь, в Испании. А вот где окажусь потом, не знаю. Сейчас я могу петь на английском, русском, испанском, немецком, украинском, французском.

К слову, на Тенерифе Руслана переезжала, не зная ни одного слова на испанском. Но сразу же пошла в обычную муниципальную школу.

— Мне повезло с преподавателем. Она все прекрасно понимала и не заставляла заучивать слова, просто говорила: «Пиши все, что мы делаем, и слушай, слушай, слушай». К концу первого года у меня уже были друзья, я свободно общалась. В конце года мы поехали со всей параллелью в Мадрид. За год многое поменялось. Хотя первое время было трудно: я вообще ничего не понимала.

А вот к местному темпераменту звонкая Руслана привыкла легко.

— Все улыбаются, говорят тебе приятные слова. Ты, например, расплачиваешься в магазине, а тебе говорят: «Спасибо, любовь моя». К такому поведению привыкнуть несложно. И к погоде — тоже, — смеется девушка.

Похоже, труднее всего было родителям.

— Руслана шла в школу, а мама плакала, — улыбается Роман. — Были моменты, когда мама думала: «Что мы наделали? Нужно вернуться». Я был здесь, в Минске, и тоже переживал. На переезд нужно иметь большую смелость. И огромное желание. Чтобы мечта сбылась, мечтатель должен быть гораздо сильнее этой мечты. Об этом я всегда говорю Руслане.



Фото из личного архива Русланы Панчишиной

О своей испанской школе Руслана замечает: она совсем не такая же, как в Беларуси, только на другом языке.

— Здесь иная система, другое расписание. Я, не зная языка, пыталась вникнуть, понять. Поначалу ничего не получилось, но постепенно привыкла.

Первое время, рассказывает девушка, одноклассники смотрели на нее с удивлением.

— Например, когда звенел звонок, я вставала, чтобы пойти на перемену. Но оказалось, что перемен между уроками тут нет. За весь день — всего одна на полчаса. Еще одно отличие — здесь нет понятия дресс-кода из набора черного, белого и серого. Ты можешь носить либо одинаковую для всех школьную форму, либо все, что хочешь. Точно такое же правило действует и для учителей. Они могут позволить себе ходить с татуировками, в толстовках, спортивных лосинах — в чем захотят. В начальной школе у нас был учитель, который приходил в плавательных шортах. Его все обожали.



Фото из личного архива Русланы Панчишиной

В младшей школе, продолжает рассказывать девушка, всех учеников у ворот школы встречала директор и приветствовала по имени.

— Это так приятно!

— Есть что-то, по чему вы скучаете в Беларуси?

— Не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Я бы сказала, по друзьям, но поскольку часто приезжаю, то скучаю несильно. А так, наверное, ни по чем. Разве что по бабушке и дедушке: раньше мы виделись гораздо чаще.

«Это не попросту выброшенные деньги. Это как минимум инвестиции в интеллект ребенка, его культуру и восприятие мира»

Сравнивая порядок цен, сколько стоит развитие себя как музыканта в разных странах, Роман говорит, что Беларусь в этом выигрывает.

— Мы работали с европейскими композиторами. Если вы хотите хорошую вещь, за нее затребуют хороших денег — тут нечего скрывать. Это затратное занятие. Ровным счетом, как и хоккей или футбол для детей. Что ни возьми — хорошего уровня, — все будет затратным

— Как вы разграничиваете: что является инвестицией в развитие, а что можно расценить как лишнее?

— Человек, который заработал деньги, не будет ими разбрасываться. Конечно, фильтр есть всегда. Не факт, что ты достигнешь в этом больших высот, но если будешь работать много и хорошо, понимать, что на тебя тратят деньги, то в дальнейшем сможешь зарабатывать сам. В любом случае, это не будут попросту выброшенные деньги. Это как минимум инвестиции в интеллект ребенка, его культуру и восприятие мира.

Если дело касается физической покупки, мы собираемся вместе и обсуждаем. Например, однажды Руслане понравилось концертное платье. Вопрос был не в том, можем мы его купить или нет. Дело в целесообразности. Спрашиваю: «Стоит ли тратить такие деньги ради одного выступления?» Руслана сама рассудила здраво: «Ради одного выступления точно не стоит».



Фото из личного архива Русланы Панчишиной

— Как бы вы описали ваше родительское участие в том, чтобы дочка развивалась дальше?

— Знаете, когда у меня был юбилей, старшая дочка поздравила меня, и в этом поздравлении была такая фраза: «Спасибо за то, что позволял мне быть самой собой. Учителя в школе вели меня в туалет и засовывали в умывальник волосы, чтобы смыть краску с волос, а ты смотрел на это нормально». Самая главная поддержка — не мешать быть собой, не навязывать свое видение. Конечно, иногда нужно подтолкнуть, но это хорошо, когда у детей и родителей есть взаимопонимание. Собственно, в этом и состоит наше участие: помогать, вникать, чтобы развитие шло постоянно, искать подходящих специалистов в этой области, которые помогут подняться на новый уровень.

Наспоследок я бы хотел пожелать белорусам немного больше доброты в своем отношении друг к другу. Ведь оно разительно отличается от испанского. Здесь люди за свое. Даже если это свое плохое, они тельняшку за него порвут (хоть их и не носят).

Нам здесь комфортно, нас принимают за своих. Здесь не спрашивают, сколько у тебя денег и кто твои родители. Здесь смотрят на то, что ты из себя представляешь, как ты себя ведешь и что ты в своей жизни делаешь.

На беду наши люди отзываются. Но как только у тебя что-то получается, к тебе возникает странное отношение. В любом случае, всегда нужно оставаться людьми.

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