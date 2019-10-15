Дженнифер Энистон опубликовала фото «Друзей» 25 лет спустя

Источник материала: Tut.by

Актриса Дженнифер Энистон опубликовала совместное фото со своими коллегами по сериалу «Друзья». Сериал начали показывать 25 лет тому назад. Фото стало первой публикацией в Instagram актрисы.

Дженнифер Энистон сыграла в сериале Рейчел. На фото с ней актеры Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Все они сыграли шестерых друзей в известном ситкоме.

«Теперь мы ДРУЗЬЯ еще и в инстаграме. Привет, инстаграм!» — написала Энистон. За 7 часов фотография получила боле 4,5 млн лайков, а на страницу актрисы подписались более 2 млн человек.

Сериал шел с 1994 по 2004 год. Всего на экраны вышло 10 сезонов. В этом году исполнилось 25 лет с момента выхода первой серии. У сериала и команды, которая над ним работала, есть много наград, в том числе шесть премий «Эмми» и премия «Золотой глобус».