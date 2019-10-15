Кто же они виновники торжества?

Источник материала: Чырвоны прамень

В минувшую пятницу большинство работников культуры района собрались в зале городского Дома культуры в райцентре. На сей раз они были и организаторами, и виновниками торжества. Мероприятие по случаю профессионального праздника прошло для представителей всех клубов, Домов культуры и ремёсел, библиотек, детских школ искусств, музейных работников, а также ветеранов труда, много лет отработавших в этой сфере.





Первые поздравления прозвучали от председателя Чашникского районного исполнительного комитета Л. В. Плешко. Он отметил, что культура – одна из главных ценностей страны. В государстве делается немало для того, чтобы прежде всего подрастающее поколение имело возможность раскрыть и реализовать свои таланты. И в районе есть немало объектов культуры, где жители могут найти себе занятие по душе. Недавно открытый после ремонта городской Дом культуры также способствует комфортному проведению досуга.

Глава района подчеркнул, насколько уникальна работа в данной отрасли. Ни одно массовое мероприятие не обходится без талантливых людей, которые дарят положительные и яркие эмоции. В этой сфере нет людей равнодушных. Каждый несёт радость творчества, а учреждения культуры становятся центрами притяжения для всех. Своим каждодневным трудом работники данной сферы способствуют формированию гармоничной личности, развитию уникальных способностей, воспитанию человека высокой культуры.

Леонид Владимирович поблагодарил за труд, поздравил с праздником и пожелал здоровья, успехов, оптимизма присутствующим.





Профессиональный праздник – это всегда своеобразное подведение итогов. Почётная грамота Чашникского районного исполнительного комитета была вручена О. В. Ермакович, заведующей Краснолукской сельской библиотекой-филиалом №13 Чашникской районной централизованной библиотечной системы, районного Совета депутатов – Н. Н. Томашевой, руководителю танцевального коллектива «Дзіва-дэнс» и танцевального клуба «Золотой возраст». Благодарность председателя Чашникского райисполкома вручена Н. П. Капитанович, директору Краснолукского сельского Дома культуры, Э. Е. Богатырёвой, директору Лукомльского сельского Дома культуры, Т. М. Козловской, библиотекарю первой категории Черейской сельской библиотеки-филиала №23. Благодарственные письма вручены Т. А. Ходосевич, руководителю народного фольклорного коллектива «Круглица», и каждому участнику творческого коллектива.

С праздником присутствующих поздравила В. В. Короткевич, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома. Она отметила, что задача работников культуры – сохранять и передавать традиции, опыт молодому поколению, профессиональные наработки и любовь к своей профессии. Для абсолютного большинства культработников района это не просто работа, а образ жизни и состояние души. Валентина Васильевна пожелала присутствующим терпения, вдохновения и новых творческих высот. Искреннюю благодарность она выразила ветеранам за профессионализм, бесценный опыт и от всей души пожелала здоровья, счастья и благополучия.

Почётные грамоты отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома были вручены лучшим работникам сферы.

Затем на сцену выходили руководители структурных подразделений О. В. Будко, директор Чашникской детской школы искусств, А. С. Шаститко, директор Чашникского районного центра культуры и народного творчества, С. В. Митьковец, директор Чашникской районной централизованной библиотечной системы, Н. В. Иванова, председатель Чашникской районной организации белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма, которые поздравляли коллег и вручали работникам грамоты.

Особые слова были адресованы людям, которые отдали отрасли культуры большую часть своей жизни, чья заслуга в сохранении традиций и самобытной культуры района велика. Поздравления и благодарность звучали в адрес ветеранов.

Во время мероприятия были подведены итоги смотра-конкурса учреждений культуры и образования в сфере культуры, посвящённые Году малой родины. Первые места присуждены городскому Дому культуры райцентра и Новолукомльской детской библиотеке-филиалу №4

Радушная и сердечная, праздничная, согретая теплыми и светлыми чувствами получилась встреча коллег-профессионалов. И пускай многим пришлось выступать на сцене, делали они это с душой и хорошим настроением.

Наталья СТУКАЛОВА.