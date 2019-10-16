Тест. Сможете вспомнить, как звали когда-то дико популярных участников «Фабрики звезд»?

Источник материала: Tut.by

В начале 2000-х реалити-шоу «Фабрика звезд» было мегапопулярным, ведь тогда еще не придумали YouTube. Школьники, студенты и их взрослые родители знали имена участников всех сезонов, переживали за тех, кого выгнали на отчетном концерте, пытались понять, есть ли что-то между Ирой Тоневой и Пашей Артемьевым, и подпевали знаменитому «В кулачке моем звезда, к уху приложу — звенит, остальное — ерунда, так сердечко говори-и-ит». Вы тоже? А сможете вспомнить имена тех, кто когда-то был дико популярным? Давайте пробовать.

Но сперва — для настроения — рекомендуем посмотреть это видео:

Видео: