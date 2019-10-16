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Новая встреча в клубе Алексиевич - уже 21 октября. Ее гостями станут режиссер и драматург из Литвы

17.10.2019 16:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Очередная встреча «Интеллектуального клуба» Светланы Алексиевич пройдет 21 октября. Ее гостями станут литовский драматург Мариус Ивашкявичус и театральный режиссер Оскарас Коршуновас. Тема встречи — «Жизнь — Театр — Жизнь. Европейский транзит».

Мариус Ивашкявичус и Оскарас Коршуновас — почти ровесники, одному 45 лет, другому 46. Каждая их совместная работа — событие в театральном мире.

Мариус Ивашкявичус родился в небольшом литовском городке Молетай, но история его семьи сложными и запутанными путями связана с Беларусью. Сегодня Ивашкявичус — ведущий литовский драматург. Спектакли по его пьесам идут в европейских театрах.


Мариус Ивашкявичус. Фото: Alma Pater, wikipedia.org

В 2016 году Литовское радио объявило Мариуса Ивашкявичюса «Человеком года» за гражданскую инициативу — по его призыву сотни людей разных национальностей из Литвы и других стран прошли маршем памяти к месту убийства около двух тысяч здешних евреев, о которых многим литовцам хотелось бы забыть.

Пьеса «Русский роман», сочиненная им на русском языке, стала важным событием в театральной жизни России. В 2017 году постановка получила главную российскую театральную награду «Золотая маска».

Оскарас Коршуновас — режиссер, спектакли которого идут во многих театрах Европы. Лауреат множества премий в области культуры и искусства, кавалер орденов Полярной звезды Шведского королевского дома, Золотого креста президента Польши, французского ордена Искусств и Литературы. В 1999 году он основал собственный театр (Театр Оскараса Коршуноваса), который объездил весь мир. У Коршуноваса тоже есть белорусские корни. Его дед родом из-под Могилева.


Оскарас Коршуновас. Фото с сайта bernardinai.lt

— Я хочу поставить «Чернобыльскую молитву» Светланы Алексиевич, — говорит он. — Мое поколение прекрасно помнит 26 апреля 1986 года: мы с друзьями играли во дворе в баскетбол, когда начался дождь, «черный» радиоактивный дождь…

По словам организаторов, эта встреча — редкая возможность увидеть и услышать диалог двух современных, авангардных европейских режиссера и драматурга.

Вход на нее свободный. Но предварительно нужно зарегистрироваться.

Встреча с Мариусом Ивашкявичусом и Оскарасом Коршуновасом пройдет 21 октября 2019 года, начало в 19 часов. Место встречи — Театр белорусской драматургии, улица Крапоткина, 44, Минск.

Чтобы зарегистрироваться, нужно написать на адрес клуба (alexievich.club@gmail.com), указать свое имя и фамилию и получить подтверждение. Важное примечание: с одного электронного адреса можно зарегистрировать лишь одного человека.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Очередная встреча «Интеллектуального клуба» Светланы Алексиевич пройдет 21 октября. Ее гостями станут литовский драматург Мариус Ивашкявичус и театральный...
 
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