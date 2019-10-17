Умерла всемирно известная балерина

Источник материала: Tut.by

Всемирно известная кубинская балерина Алисия Алонсо умерла в четверг в возрасте 98 лет. Об этом сообщил Национальный балет Кубы.



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«Прима-балерина ассолюта и директор Национального балета Кубы Алисия Алонсо скончалась в возрасте 98 лет сегодня в 11.00 в Гаване», — заявил ТАСС руководитель пресс-службы Национального балета Кубы Маурисио Абреу.

Дебютировав в 1931 году (в Гаване), Алисия Алонсо поставила рекорд пребывания на сцене. Последнее ее выступление состоялось 28 ноября 1995 года в итальянском городе Фаэнца.

Алонсо танцевала во многих театрах мира, в том числе в России, где она запомнилась в партии Кармен. Ее партнерами были такие выдающиеся танцовщики, как Владимир Васильев, Антон Долин, Рудольф Нуреев, Антонио Гадес, Михаил Барышников, Александр Годунов.

Зрителям балерина запомнилась в партии Кармен («Кармен-сюита» Бизе-Щедрина; в постановке Альберто Алонсо в Гаване). Кроме того, она была удостоена звания «Лучшая Жизель мира» за партию в одноименном балете Адольфа Адана.

Главное дело жизни Алисии Алонсо — создание балета на Кубе. В 1948 году совместно с мужем, кубинским танцовщиком Фернандо Алонсо и его братом Альберто, балетмейстером, она основала национальную труппу «Балет Алисии Алонсо», с 1959 года — Национальный балет Кубы. Алонсо была его художественным руководителем, одновременно вела преподавательскую деятельность.

За значительный вклад в развитие мировой культуры Алонсо удостоена десятков международных премий и наград, в том числе одной из высших государственных наград Кубы — ордена «Хосе Марти». С 2015 года Большой театр Гаваны — старейший театр в Латинской Америке и домашняя сцена Национального балета Кубы — по решению Госсовета Кубы носит имя Алисии Алонсо.