ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умерла всемирно известная балерина

17.10.2019 21:26 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Всемирно известная кубинская балерина Алисия Алонсо умерла в четверг в возрасте 98 лет. Об этом сообщил Национальный балет Кубы.


Фото: Wikimedia Commons

«Прима-балерина ассолюта и директор Национального балета Кубы Алисия Алонсо скончалась в возрасте 98 лет сегодня в 11.00 в Гаване», — заявил ТАСС руководитель пресс-службы Национального балета Кубы Маурисио Абреу.

Дебютировав в 1931 году (в Гаване), Алисия Алонсо поставила рекорд пребывания на сцене. Последнее ее выступление состоялось 28 ноября 1995 года в итальянском городе Фаэнца.

Алонсо танцевала во многих театрах мира, в том числе в России, где она запомнилась в партии Кармен. Ее партнерами были такие выдающиеся танцовщики, как Владимир Васильев, Антон Долин, Рудольф Нуреев, Антонио Гадес, Михаил Барышников, Александр Годунов.

Зрителям балерина запомнилась в партии Кармен («Кармен-сюита» Бизе-Щедрина; в постановке Альберто Алонсо в Гаване). Кроме того, она была удостоена звания «Лучшая Жизель мира» за партию в одноименном балете Адольфа Адана.

Главное дело жизни Алисии Алонсо — создание балета на Кубе. В 1948 году совместно с мужем, кубинским танцовщиком Фернандо Алонсо и его братом Альберто, балетмейстером, она основала национальную труппу «Балет Алисии Алонсо», с 1959 года — Национальный балет Кубы. Алонсо была его художественным руководителем, одновременно вела преподавательскую деятельность.

За значительный вклад в развитие мировой культуры Алонсо удостоена десятков международных премий и наград, в том числе одной из высших государственных наград Кубы — ордена «Хосе Марти». С 2015 года Большой театр Гаваны — старейший театр в Латинской Америке и домашняя сцена Национального балета Кубы — по решению Госсовета Кубы носит имя Алисии Алонсо.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ее партнерами были такие выдающиеся танцовщики, как Владимир Васильев, Антон Долин, Рудольф Нуреев, Антонио Гадес, Михаил Барышников, Александр Годунов.
 
Новости дня
Новости культуры
 
В Восточном форту Брестской крепости началась реставрация (но это не все)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика