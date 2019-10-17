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Региональные этапы XII Национального конкурса красоты ”Мисс Беларусь“ пройдут в ноябре-декабре, областной — в феврале

18.10.2019 — Новости Культуры | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Региональные этапы XII Национального конкурса красоты ”Мисс Беларусь“ пройдут в ноябре-декабре, областной — в феврале
 
7 февраля 2020 года в 11.00 в Центре культуры ”Витебск“ (г.Витебск, ул.Маяковского, 1) состоится областной этап XII Национального конкурса красоты ”Мисс Беларусь“
 
В ноябре-декабре 2019 г. в городах и районах области пройдут региональные этапы конкурса (СКАЧАТЬ ГРАФИК), по итогам которых на областной этап будут приглашены девушки, отвечающие следующим требованиям: 
 
-имеющие гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на ее территории (независимо от места учебы, работы); 
 
-в возрасте от 18 до 24 лет включительно на дату проведения финала; 
 
-имеющие рост не ниже 174 см; 
 
-не имеющие на теле татуировок и пирсинга; 
 
-никогда не состоявшие в браке; 
 
-не имеющие детей.
 
Национального конкурса красоты ”Мисс Беларусь“ проводится один раз в два года в целях национального отбора для определения представительниц Республики Беларусь на международных конкурсах красоты. Проходит в три этапа, из них – первый и второй являются отборочными, третий – заключительным.
 
Девушки, соответствующие вышеперечисленным требованиям, могут обратиться в отделы идеологической работы, культуры и по делам молодёжи (отделы культуры) горрайисполкомов или 7 февраля прийти на областной этап, который включает в себя:
 
-предварительное собеседование, измерения параметров тела участницы (рост, вес), проверку соответствия требованиям, указанным в пункте 5 Инструкции о порядке организации и проведения Национального конкурса красоты ”Мисс Беларусь“; 
 
-самопрезентацию, включающую в себя выход участницы в купальнике и в туфлях на высоком каблуке;
 
-фото- (видео-) съемку участницы; 
 
-демонстрацию участницей творческих способностей. 
 
Полуфинал конкурса состоится  21 марта 2020 года в ГУО ”Центр ”Национальная школа красоты“.
 
Финал конкурса пройдёт в культурно-спортивном республиканском унитарном предприятии ”Дворец спорта“ 15 мая 2020 года
 
Победительница получит корону, крупный денежный приз и право представлять нашу страну на международных конкурсах.
 
Теги: Витебск
 
 
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  7 февраля 2020 года в 11.00 в Центре культуры ”Витебск“ (г.Витебск, ул.Маяковского, 1) состоится областной этап XII Национального конкурса красоты ”Мисс
 
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