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Рейчел из сериала «Друзья» завела Instagram - и установила новый рекорд Гиннеса
18.10.2019 15:57 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
15 октября Дженнифер Энистон
Первым фото, которым Энистон поделилась с подписчиками, стало селфи «друзей» спустя 25 лет. Оно набрало более 13 миллионов лайков и 483 тысяч комментариев, их оставляли в том числе голливудские звезды — от Риз Уизерспун и Сальмы Хайек до Оливии Уайлд.
Сейчас на Дженнифер Энистон уже подписались 13,4 миллиона человек. Это гораздо больше, чем у ее коллег по сериалу — Кортни Кокс (4,9 миллиона, сыграла Монику), Лизы Кудроу (4 миллиона, сыграла Фиби), Дэвида Швиммера (2,6 миллиона, сыграл Росса) и Мэтта Леблана (3,6 миллиона подписчиков, сыграл Джоуи).
После такого взрыва многие шутили, что Энистон сломала Instagram. Поэтому второй публикацией в ее аккаунте стала видео, на котором она бросает телефон, и подпись «Клянусь, я не хотела его ломать. Спасибо, ребята, за добрый прием».
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15 октября Дженнифер Энистон завела Instagram. И нечаянно обновила рекорд по самому быстрому приросту одного миллиона подписчиков. Такое количество фолловеров ее...
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