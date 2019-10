«Барак оказался кем-то вроде единорога». Отрывок из книги Мишель Обамы

Источник материала: Tut.by

В издательстве «Бомбора» выходят мемуары Мишель Обамы на русском языке о том, как обыкновенная девушка из небогатого района Чикаго стала первой леди США.

Про таких, как Мишель Лавон Робинсон, говорят started from the bottom. Она родилась в бедной южной части Чикаго в небогатой черной семье и всего в жизни добилась сама — сначала отучившись в Принстоне и Гарварде, а затем став успешным юристом, который в 25 лет может позволить себе костюмы от Armani. Она всегда ненавидела политику, и тем не менее судьба свела ее с человеком, которому было суждено стать президентом США. В своей автобиографии Becoming («Становление») Мишель Обама рассказывает о жизни до и после Белого дома — и, конечно, о том, как в ее жизнь пришел Барак Обама.