В кинотеатрах покажут фильм в память о лидере Neuro Dubel. Увидеть трейлер можно прямо сейчас

Источник материала: Tut.by

На YouTube появился трейлер фильма в память об Александре Куллинковиче «Я принес тебе ура!». Лявон Вольский, Змитер Вайтюшкевич, Александр Помидоров, Владимир Пугач, Олег Хоменко и другие белорусские музыканты рассказывают о том, каким запомнили «дядю Сашу», и поют его легендарные песни.

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25 октября 2018 года в Prime Hall прошел концерт в память об Александре Куллинковиче — лидере группы Neuro Dubel, который внезапно умер 4 августа 2018-го. Именно этот концерт, собравший несколько тысяч зрителей, а также воспоминания музыкантов легли в основу фильма.

— Печальный, искренний, оптимистичный. 25 октября 2018 года в Минске на крупнейшей клубной сцене страны выступили известные белорусские артисты. Вольский, Ворошкевич, Помидоров, Пугач, Хоменко и многие другие по очереди солировали под аккомпанемент «Нейро Дюбель», дав песням Куллинковича новую жизнь, — пишут создатели фильма. — Мультикамерная съемка переплетена с архивами и дополнена интервью с музыкантами и зрителями: трогательные истории знакомства и воспоминания о том, какую роль в их жизни сыграла музыка группы, которой в этом году исполнилось 30 лет.

Увидеть фильм концерт можно будет с 21 ноября в кинотеатрах Беларуси.

Александр Куллинкович — основатель и лидер рок-группы Neuro Dubel с 1989 года. Автор музыки и текстов таких известных песен, как «Переехала комбайном», «Гузік», «Время распрощаться», «Резиновый дом» и других.

Умер 4 августа 2018 года от воспаления легких.