За секунду до гибели. Лучшие фотографии дикой природы 2019 года

Источник материала: Tut.by

Музей естественной истории Лондона ежегодно проводит конкурс лучших снимков дикой природы и определяет лучшего фотографа года. В этом году победителем стал Юнцин Бао из Китая, запечатлевший драматичный и вместе с тем комичный момент нападения лисы на сурка. Также были выбраны лучшие снимки в 19 категориях, каждый из которых раскрывает удивительное разнообразие жизни на нашей планете. Победители Wildlife Photographer of the Year — в фотогалерее TUT.BY.

Гран-при конкурса: «Момент»



Фото: Wildlife Photographer of the Year / Yongqing Bao, Китай

Гран-при конкурса заслуженно получил фотограф-анималист из Китая Юнцин Бао, которому удалось запечатлеть неожиданную встречу сурка и тибетской лисы. По мнению судей, снимок сочетает в себе «ужас и юмор» ситуации, в которой оказались животные. Несмотря на то, насколько забавным на первый взгляд кажется этот снимок, судьба сурка оказалась незавидной. Фотография запечатлела момент за секунду до нападения хищника на грызуна. К сожалению, даже мать сурка, вмешавшись в схватку не смогла исправить ситуацию. Бао успел снять и нападение, и его жестокий исход: есть кадры, где лиса уже держит в зубах оторванную голову.

Юношеский гран-при: «Ночное свечение»



Wildlife Photographer of the Year / Cruz Erdmann, Новая Зеландия

14-летний Круз Эрдманн получил не только юношеский Гран-при конкурса, но также стал победителем среди фотографов от 11 до 14 лет за ночную фотографию рифового кальмара, сделанную в Лембехском проливе вблизи индонезийского острова Сулавеси. Как рассказал сам Эрдманн, ему стоило большого труда не взбаламутить ил при погружении с фотокамерой: «Надо быть осторожным, иначе при вспышке вы получите слишком много рассеянного света. Я не шевелил ногами, поэтому фото выглядит очень четким».

Победитель в категории «Животные в их среде обитания»: «Кочевники на снежном плато»



Фото: Wildlife Photographer of the Year / Shangzhen Fan, Китай

Небольшое стадо тибетских антилоп чиру оставляет следы на заснеженном склоне в пустыне Кумукули в китайском национальном заповеднике Алтун Шан. Чиру живут на высоте до 5,5 км при температуре, которая порой достигает минус 40 градусов по Цельсию, выживать им помогает имеют уникальный подшерсток — очень легкий и теплый. Зимой антилопы мигрируют в относительное теплые отдаленные участки пустыни Кумукули. На протяжении многих лет фотограф Шанчжэнь Фан совершал трудное, высокогорное путешествие, чтобы запечатлеть чиру. В этот день воздух был свежим и чистым после снегопада. Фотография сделана с дистанции в один километр.

Победитель в категории «Портреты: насекомые»: «Лицо обмана»



Фото: Wildlife Photographer of the Year / Ripan Biswas, Индия

Вам может показаться, что со снимка на вас смотрит обычный муравей, однако стоит лишь посчитать количество ног и подметить щупальца по обе стороны от аккуратно сложенных клыков, как вы поймете, что это не так. Сначала фотограф Риван Баспас подумал, что перед ним красный муравей-ткач, который обитает в субтропическом лесу индийского заповедника в Западной Бенгалии. При ближайшем рассмотрении он понял, что это крошечный паук-краб, имитирующий муравья, длина его — всего 5 мм. Многие виды пауков имитируют внешний вид, поведение и даже запах муравьев, чтобы охотиться на них в колонии.

Победитель в категории «Поведение амфибий и рептилий»: «На дне пруда»



Фото: Wildlife Photographer of the Year / Manuel Plaickner, Италия

Каждую весну в течение более десяти лет Мануэль следил за массовой миграцией обычных лягушек в Южном Тироле в Италии. Он сделал этот снимок, засев с камерой на дне большого пруда, где собрались сотни лягушек, которые вышли из зимних укрытий.

Победитель в категории «Поведение птиц»: «Орлиный край»



Фото: Wildlife Photographer of the Year / Audun Rikardsen, Норвегия

Для того, чтобы сделать этот снимок, норвежскому фотографу Одену Рикардсену потребовалось три года.

Высоко на выступе, на побережье недалеко от своего дома в северной Норвегии, Рикардсен осторожно разместил старую ветку дерева, которая, как он надеялся, могла бы стать прекрасной обзорной площадкой для беркута. Камера и вспышка автоматически приводились в действие, как только птица касалась ветки. В течение следующих трех лет беркут привыкал к камере и постепенно стал использовать ветку для осмотра побережья.

Победитель в категории «Поведение беспозвоночных»: «Армия архитекторов»



Фото: Wildlife Photographer of the Year / Daniel Kronauer, Германия/США

В сумерках Кронауэр отслеживал колонию солдатов муравьев-кочевников во время движения, преодолевавшую расстояние в 400 метров через тропический лес возле биологической станции Ла-Сельва на северо-востоке Коста-Рики. Они не строят муравейники: вместо этого они образовывают гнездо из собственных тел, сцепляясь в гирлянды, свисающие с веток и переплетающиеся друг с другом. В сети камер и туннелей, образованных солдатами, живет королева и потомство.

Победитель в категории «Поведение млекопитающих»: «Равная битва»



Фото: Wildlife Photographer of the Year / Ingo Arndt, Германия

Для немецкого фотографа Инго Арндта этот снимок ознаменовал собой кульминацию семи месяцев, в течение которых он выслеживал диких пум во время сильных морозов в районе Торрес-дель-Пейн в Патагонии, Чили. В течение получаса Арндт наблюдал, как пума подкрадывается к самцу гуанако. В момент нападения шея гуанако повернулось в сторону, после чего пума прыгнула ему на спину и попыталась нанести сокрушительный укус в шею. Гуанако не мог сбросить хищника, и лишь когда он, казалось, намеренно упал на нее, она отпустила его, пропустив удар, который мог легко выбить ей зубы или сломать кости. Эта охота для пумы оказалась неудачной.

Победитель в категории «Растения и грибы»: «Гобелен жизни»



Фото: Wildlife Photographer of the Year / Zorica Kovacevic, Сербия/США

Кипарис Монтерея в государственном природном заповеднике Пойнт Лобос в Калифорнии будто украшен оранжевым бархатом и отделан серым кружевом. Губчатая апельсиновая оболочка на кипарисе на самом деле является водорослью, а серое кружево — лишайник. И водоросль и лишайник безвредны для дерева.

Победитель в категории «Под водой»: «Сад угрей»



Фото: Wildlife Photographer of the Year / David Doubilet, США

Колония угрей исчезла в своих норах, как только американский фотограф Дэвид Дубелей опустился на дно песчаного склона у поселка Дауин на Филиппинах. Чтобы не беспокоить угрей, фотограф установил камеру, а сам спрятался за обломком корабля, опустившегося на дно в результате кораблекрушения. Прошло несколько часов, пока угри не выбрались на поверхность. А для того, чтобы сделать этот идеальный кадр, Дэвиду потребовалось несколько дней.

Победитель в категории «Дикая природа в городе»: «Стая крыс»



Фото: Wildlife Photographer of the Year / Charlie Hamilton James, Великобритания

Чарли Хэмилтон-Джеймс выполнял задание журнала National Geographic — сфотографировать крыс в разных уголках мира. Эту крысиную стайку он нашел на Перл-стрит на Нижнем Манхэттене в Нью-Йорке.

Грызуны поселились под тротуарной решеткой. Ночью они выбегали к мусорным бакам близлежащего отеля и добывали пропитание. Чарли установил камеру с дистанционным управлением и фотографировал их, находясь в паре метров сбоку.

«Там жило примерно 30 крыс. Они ко мне привыкли за три дня, одна даже пришла и уселась мне на ногу», — рассказывает фотограф.

Победитель в категории «Окружающая среда»: «Творчество»



Фото: Wildlife Photographer of the Year / Luis Vilariño, Испания

Раскаленная лава вулкана Килауэа мгновенно закипает в прохладном Тихом океане на побережье Гавайев, создавая облака ядовитого пара. Снимок был сделан с вертолета во время самого мощного извержения за 200 лет одного из крупнейших вулканов в мире.

Победитель в категории «Черное и белое»: «Под снегом»



Фото: Wildlife Photographer of the Year / Max Waugh, США

Одинокий американский бизон во время снежной бури в национальном парке США Йеллоустоун. Он хочет добраться до травы и осоки и раскапывает слой снега мордой. Американский фотограф Макс Во дождался момента, пока бизон не поднял голову и сделал этот снимок.

Победитель в категории «Дикая природа»: «Еще один нелегальный мигрант»



Фото: Wildlife Photographer of the Year / Alejandro Prieto, Мексика

Самец ягуара на фоне участка стены на границе США и Мексики. Ареал обитания ягуара находится в Амазонке, но исторически диапазон расселения этого животного включал и юго-запад США. За прошедшее столетие ягуар фактически исчез в США. Известно, что два самца ягуара обитают на окраинах Нью-Мексико и Аризоны.

«Если стена будет построена, — говорит фотограф Алехандро Прието, — она ​​уничтожит популяцию ягуаров в Соединенных Штатах».

Победитель в категории «История»: «Время шоу»



Фото: Wildlife Photographer of the Year / Jasper Doest, НИдерланды

В течение последних 17 лет японская макака Рику трижды в день устраивала комедийные выступления перед большой аудиторией в театре Никко Сару Гундан к северу от Токио. Эти очень популярные шоу, которые привлекают как местных жителей, так и туристов. Привлекательность этих современных представлений заключается в антропоморфном облике обученных макак — неизменно одетых в костюмы — которые движутся по сцене на двух ногах, выполняя трюки с дрессировщиками. Записывая выступление Рику на сцене с одним из дрессировщиков, Джаспер был потрясен, что таких умных животных, некогда считавшихся священными, теперь эксплуатируют как прибыльный источник развлечений.

Победитель в категории «Восходящая звезда»: «Замороженный момент»



Фото: Wildlife Photographer of the Year / Jérémie Villet, Франция

Два барана Далла переплелись в ожесточенном столкновении на заснеженном склоне в Юконе в Канаде. Джереми лежал на снегу неподалеку, полный решимости запечатлеть этот момент «чистоты и силы».

Победитель в категории «Портфолио»: «Толкучка»



Фото: Wildlife Photographer of the Year / Stefan Christmann, Германия

Более пяти тысяч императорских пингвинов сбились в тесную стаю, чтобы вместе защититься от ветра и холода на шельфовом леднике Экстрем в восточной Антарктиде. Каждый самец держит на своих ногах драгоценный груз — одно яйцо, спрятанное под складкой кожи, пока самки пингвинов добывают пропитание в море.

Победитель в юношеской категории «10 лет и младше»: «Гудящий сюрприз»



Фото: Wildlife Photographer of the Year / Thomas Easterbrook, UK

Любопытный звук привлек совсем юного фотографа. Гудение исходило от быстро бьющихся крыльев языкана, парящего перед осенним шалфеем и откачивающего нектар своим длинным хоботком. Запечатлеть быстрое движение бабочки было нелегко, но Томасу удалось уловить неподвижность тела мотылька и размытость его крыльев.

Языкан обыкновенный или большехоботник звездчатый, бабочка из семейства бражников, в полете так похож на колибри, что их легко спутать. Крыльями они машут почти также быстро: около 85 раз в секунду.

Победитель в юношеской категории «15−17 лет»: «Ранняя пташка»



Фото: Wildlife Photographer of the Year / Riccardo Marchegiani, Италия

Марджиани не мог поверить в свою удачу, когда гелада с недельным малышом, цеплявшимся за ее живот, перелезла через край утеса рядом с тем местом, где он сидел на высоком плато в Эфиопском национальном парке Симиенских гор.

Гелады — редкий вид травоядных приматов, встречающимся только на Эфиопском плато. Ночью гелады укрываются на крутых склонах скал, прижимаясь к уступам, и начинают бодрствовать вместе с рассветом.