Районный праздник, посвящённый Дню работников культуры, состоялся в Пинском городском концертном зале

Источник материала: Полесская правда

Здесь чествовали тех, кто приобщает нас к прекрасному, воспитывает юные таланты, бережно хранит традиции предков, воспевает красоту родной земли. Все они – целеустремленные и преданные своему делу профессионалы.

С праздничной сцены в адрес работников культуры Пинщины прозвучали поздравления от председателя Пинского районного Совета депутатов Иосифа Гузича, начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Людмилы Головач, председателя районного объединения организаций профсоюзов, входящих в ФПБ, Виталия Наривончика, председателя районной организации РОО «Белая Русь» Григория Пригодича.

Работники сферы культуры – это те люди, которые дарят окружающим радость, создают праздники, знакомят с чарующим миром музыки и танца, учат любить книги. Однако труд их непростой, потому что у них нет ни выходных, ни праздников, равно как не существует и плохой погоды. В назначенное время они должны быть готовы к выступлению, чтобы подарить людям встречу с прекрасным. Эти мысли красной нитью проходили через все выступления.

– Профессия культработника и сложная, и почетная одновременно, – отметил Иосиф Гузич. – Сложная потому, что вы должны трудиться, когда все остальные отдыхают, в дождь или под палящим солнцем. Почетная – потому что без вас не проходит ни одно праздничное мероприятие в районе и в городе. Очень приятно, что у нас есть достойные коллективы, которые выступают на концертных площадках не только района и города, но и области, республики, и даже за ее пределами.

Большая благодарность за сотрудничество была высказана в адрес работников культуры от директора ДРОЦ «Свитанак» Валентины Бегебы, которая отметила, что все значимые события в центре всегда проходят с участием культработников Пинщины. Благодарственного письма ДРОЦ «Свитанак» за плодотворное сотрудничество был удостоен коллектив районного Центра культуры и досуга агрогородка Оснежицы в лице его директора Татьяны Чечун, которое Валентина Бегеба вручила представителю Центра Светлане Стасевич.

К слову, наград в тот день было немало. Самые достойные из достойных получили Почетные грамоты и Благодарности райисполкома, грамоты районного Совета депутатов, отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, районного объединения профсоюзов, районной организации РОО «Белая Русь», благодарности профсоюзной организации работников культуры, информации, спорта и туризма.

С уважением в праздничный вечер вспоминали, конечно, и ветеранов сферы культуры нашего района. Среди них Валентина Бы-кович, Леонид Морговчук, Нина Малейчук, Виктор Строчилов, Евгения Ребковец, Галина Богнат, Тамара Лира, Галина Шульган, Мария Шевчук и другие.

С теплыми поздравлениями к коллегам обратились руководители, ранее возглавлявшие отдел культуры Пинского райисполкома, – Демьян Лемешевский, Татьяна Демьянец, Тамара Лебедевская.

Трогательным моментом праздника стало приветствие молодых коллег, которые в этом году пополнили ряды работников культуры нашего района: Анастасии Тубич, Ильи Стародуба, Даниила Овчука, Сергея Рыжко, Анастасии Саникович, Владислава Кохнюка. В финале мероприятия они исполнили Гимн культработников.

Музыкальные поздравления для коллег прозвучали в исполнении Светланы Синькевич и Александра Гончара, Анны Павлюковец, Анны Рыжко, а также городского камерного оркестра под управлением Светланы Макаревич.

Нина АЛЕКСАНДРОВА.

Фото автора.