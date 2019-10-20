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Районный праздник, посвящённый Дню работников культуры, состоялся в Пинском городском концертном зале

21.10.2019 — Новости Культуры | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Районный праздник, посвящённый Дню работников культуры, состоялся в Пинском городском концертном зале

Грамоты Пинского районного Совета депутатов получили балетмейстер Пинковичского СДК Ольга Диковицкая, методист отдела библиотечного маркетинга Пинской ЦРБ им. Е. Янищиц Валентина Жилевич, учитель Лыщенской ГДШИ Юлия Скрипник.

Здесь чествовали тех, кто приобщает нас к прекрасному, воспитывает юные таланты, бережно хранит традиции предков, воспевает красоту родной земли. Все они – целеустремленные и преданные своему делу профессионалы.

С праздничной сцены в адрес работников культуры Пинщины прозвучали поздравления от председателя Пинского районного Совета депутатов Иосифа Гузича, начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Людмилы Головач, председателя районного объединения организаций профсоюзов, входящих в ФПБ, Виталия Наривончика, председателя районной организации РОО «Белая Русь» Григория Пригодича.

Работники сферы культуры – это те люди, которые дарят окружающим радость, создают праздники, знакомят с чарующим миром музыки и танца, учат любить книги. Однако труд их непростой, потому что у них нет ни выходных, ни праздников, равно как не существует и плохой погоды. В назначенное время они должны быть готовы к выступлению, чтобы подарить людям встречу с прекрасным. Эти мысли красной нитью проходили через все выступления.

– Профессия культработника и сложная, и почетная одновременно, – отметил Иосиф Гузич. – Сложная потому, что вы должны трудиться, когда все остальные отдыхают, в дождь или под палящим солнцем. Почетная – потому что без вас не проходит ни одно праздничное мероприятие в районе и в городе. Очень приятно, что у нас есть достойные коллективы, которые выступают на концертных площадках не только района и города, но и области, республики, и даже за ее пределами.

Большая благодарность за сотрудничество была высказана в адрес работников культуры от директора ДРОЦ «Свитанак» Валентины Бегебы, которая отметила, что все значимые события в центре всегда проходят с участием культработников Пинщины. Благодарственного письма ДРОЦ «Свитанак» за плодотворное сотрудничество был удостоен коллектив районного Центра культуры и досуга агрогородка Оснежицы в лице его директора Татьяны Чечун, которое Валентина Бегеба вручила представителю Центра Светлане Стасевич.

К слову, наград в тот день было немало. Самые достойные из достойных получили Почетные грамоты и Благодарности райисполкома, грамоты районного Совета депутатов, отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, районного объединения профсоюзов, районной организации РОО «Белая Русь», благодарности профсоюзной организации работников культуры, информации, спорта и туризма.

С уважением в праздничный вечер вспоминали, конечно, и ветеранов сферы культуры нашего района. Среди них Валентина Бы-кович, Леонид Морговчук, Нина Малейчук, Виктор Строчилов, Евгения Ребковец, Галина Богнат, Тамара Лира, Галина Шульган, Мария Шевчук и другие.

С теплыми поздравлениями к коллегам обратились руководители, ранее возглавлявшие отдел культуры Пинского райисполкома, – Демьян Лемешевский, Татьяна Демьянец, Тамара Лебедевская.

Трогательным моментом праздника стало приветствие молодых коллег, которые в этом году пополнили ряды работников культуры нашего района: Анастасии Тубич, Ильи Стародуба, Даниила Овчука, Сергея Рыжко, Анастасии Саникович, Владислава Кохнюка. В финале мероприятия они исполнили Гимн культработников.

Музыкальные поздравления для коллег прозвучали в исполнении Светланы Синькевич и Александра Гончара, Анны Павлюковец, Анны Рыжко, а также городского камерного оркестра под управлением Светланы Макаревич.

Нина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

 
 
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