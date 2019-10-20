В продаже появились билеты на «Лістапад»

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В кассе кинотеатра Silver Screen в Galileo и на сайте silverscreen.by можно купить билеты на фильмы Основного конкурса документального кино и внеконкурсные секции документального кино, а в кассе кинотеатра «Центральный» — на сеансы Основного конкурса игрового кино и «Молодость на марше».

В этом году одной из фестивальных площадок впервые стал кинотеатр Silver Screen в ТРЦ Galileo. Там пройдут показы Основного конкурса документального кино и внеконкурсных секций: «Лауреаты фестивалей», «Моя семья и другие звери», «Про любовь», «Вечер польского документального кино», «Кино о кино», «МузыкаДок», «Исторические хроники», «Киноархив. Фильмы, которых могло не быть».

В программе «Лістапада» также есть проекты, объединяющие игровое и документальное кино: «Артстрим», «Без пяти минут «Оскар», «Женские истории» — неигровые картины из этих секций также покажут в Silver Screen в Galileo.

Стандартный билет стоит 6 рублей. При предьявлении удостоверения, пенсионеры могут приобрести билет со скидкой — за 5 рублей.

В «Центральном» билеты на утренний показ игрового кино можно приобрести за 3 рубля, на дневные показы за 5 рублей, вечерние — 6 рублей.

Билеты на церемонии открытия и закрытия фестиваля в кинотеатре «Москва» появились в кассах 21 октября.

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